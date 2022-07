Les mariés décédés depuis 30 ans viennent de se marier au Karnataka

Un utilisateur de Twitter a récemment partagé son expérience d’assister à l’un des mariages les plus uniques. Vous vous demandez ce qui était unique au sujet du mariage? C’était le mariage d’une mariée et d’un marié décédés. La youtubeuse Anny Arun s’est rendue sur Twitter et a partagé les rituels de mariage à travers un fil de discussion où chaque message affichait des processions qui servaient à observer cet événement particulier.

L’utilisateur a expliqué la tradition, répandue à Dakshina Kannada, selon laquelle une personne qui meurt pendant l’accouchement est mariée à une autre personne qui est également décédée pendant l’accouchement. “J’assiste à un mariage aujourd’hui. Vous pourriez vous demander pourquoi cela mérite un tweet. Eh bien, le marié est mort en fait. Et la mariée est morte aussi. Comme il y a environ 30 ans », a écrit l’utilisateur, démarrant le fil.

J’assiste à un mariage aujourd’hui. Vous pourriez vous demander pourquoi cela mérite un tweet. Eh bien, le marié est mort en fait. Et la mariée est morte aussi. Comme il y a environ 30 ans. Et leur mariage, c’est aujourd’hui. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux traditions de Dakshina Kannada, cela peut sembler amusant. Mais (suite) — AnnyArun (@anny_arun) 28 juillet 2022

Le mariage est célébré par les membres de la famille du défunt et comprend toutes les processions similaires à un mariage ordinaire. “Deux familles iront chez l’autre pour les fiançailles, il y aura une procession de mariage et enfin les nœuds”, a expliqué l’utilisateur.

..c’est une tradition sérieuse ici. Pour ceux qui sont décédés lors de l’accouchement, ils sont généralement mariés à un autre enfant décédé lors de l’accouchement. Toutes les coutumes se passent comme n’importe quel mariage. Deux familles iront chez l’autre pour les fiançailles(suite) — AnnyArun (@anny_arun) 28 juillet 2022

, il y aura cortège de mariage et enfin nouer les nœuds. Si vous vous demandez s’il est facile de réparer ce mariage, écoutez-moi. Récemment, la famille du marié a rejeté une mariée parce que la mariée était de quelques années l’aînée du marié ! En tout cas je trouve ces coutumes magnifiques. — AnnyArun (@anny_arun) 28 juillet 2022

Il a ensuite montré les différents rituels qui sont exécutés lors du mariage. La famille du marié apporte un “Dhare Saree” que la mariée portera.

Je suis arrivé un peu en retard et j’ai raté la procession. La fonction de mariage a déjà commencé. Le premier marié apporte le ‘Dhare Saree’ qui doit être porté par la mariée. Ils donnent également suffisamment de temps à la mariée pour s’habiller ! pic.twitter.com/KqHuKhmqnj — AnnyArun (@anny_arun) 28 juillet 2022

La mariée se prépare et le couple doit effectuer sept tours avant de continuer.

Pendant que la mariée se prépare, le marié attend déjà. N’est-ce pas toujours une chose? 😁 pic.twitter.com/7QvFCiI3Re — AnnyArun (@anny_arun) 28 juillet 2022

La mariée et le marié font les 7 tours « Saptapadhi » avant de s’asseoir pour le mariage. pic.twitter.com/IMnSEb4rio — AnnyArun (@anny_arun) 28 juillet 2022

L’utilisateur a mentionné que même si les mariés sont morts, l’atmosphère n’est pas celle d’un enterrement. “C’est aussi jovial que n’importe quel autre mariage. Tout le monde fait des blagues et maintient l’ambiance. C’est une célébration de mariage”, a écrit l’internaute.

Et enfin les mariés prennent leur place. Bien qu’ils soient morts, ne pensez pas que l’atmosphère sera comme celle des funérailles !! Ce n’est pas. C’est aussi jovial que n’importe quel autre mariage. Tout le monde fait des blagues et garde le moral élevé. C’est une célébration de mariage. pic.twitter.com/MoUYIv2gnl — AnnyArun (@anny_arun) 28 juillet 2022

Une autre règle de cette tradition est que les enfants et les célibataires ne sont pas autorisés à assister au mariage. Le mariage impliquait alors le rituel principal et les coutumes qui lui sont associées. Regarde:

Il est temps de muhurtam. Main de chemise du marié tenant le pallu de la mariée. Ils ont été relevés par les proches. L’heure du mariage. pic.twitter.com/qXoPdq9zwf — AnnyArun (@anny_arun) 28 juillet 2022

Kanyadana – Remarquez que c’est ainsi que les mariages se faisaient à l’époque et même maintenant. Vous ne remarquerez probablement pas les coutumes quand cela se produit dans les grandes salles. pic.twitter.com/LPWSLLG0Zl — AnnyArun (@anny_arun) 28 juillet 2022

Le mariage culmine ici avec la mariée étant ornée du Mangalasutra.

Mangalasutra – Le mariage est fait. pic.twitter.com/53JI5aTMlb — AnnyArun (@anny_arun) 28 juillet 2022

Une fois le mariage terminé, la mariée et le marié sont obligés de recevoir la bénédiction des dieux et des anciens. Une fois terminé, de délicieux plats sont servis sur des feuilles de bananier.

Enfin des plats délicieux. Friture de poisson, Poulet Sukka, Kadle Balyar, Sauce de mouton aux paresseux 😍 Et le couple « vit » heureux pour toujours ! Probablement dans l’au-delà ! pic.twitter.com/rDUfW8foer — AnnyArun (@anny_arun) 28 juillet 2022

Qu’avez-vous à dire sur ce mariage intéressant ?

