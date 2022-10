Les mariages d’animaux soulignent la cérémonie de bénédiction des animaux pour marquer la Journée mondiale des animaux aux Philippines

1 minute de lecture2 octobre 202211:06 PM PDTLernière mise à jour il y a 14 heures Les mariages d’animaux mettent en lumière la cérémonie de bénédiction des animaux aux Philippines Par Adrian Portugal MANILLE, 2 octobre (Reuters) – Les Poméraniens Michi et Mochi faisaient partie des 15 couples à quatre pattes qui se sont mariés à une cérémonie de mariage d’animaux de compagnie aux Philippines dimanche qui s’est tenue avec une bénédiction spéciale des animaux de compagnie pour marquer la Journée mondiale des animaux. Les propriétaires Ianne De Guia et Bryan Largo, qui ont rejoint des centaines d’autres amoureux des animaux pour la bénédiction des animaux, ont déclaré que Michi et Mochi – vêtus d’une robe et d’un smoking pour l’occasion – ont pu cimenter leur union après avoir récemment eu des chiots. Publicité · Faites défiler pour continuer Bénédiction des animaux de compagnie au volant avant la Journée mondiale des animaux à Quezon City, Philippines Bénédiction des animaux de compagnie au volant avant la Journée mondiale des animaux à Quezon City, Philippines Bénédiction des animaux de compagnie au volant avant la Journée mondiale des animaux à Quezon City, Philippines 3/5 Un prêtre saupoudre de l’eau bénite sur les chiens lors d’une bénédiction pour animaux de compagnie, avant la Journée mondiale des animaux, dans un centre commercial de Quezon City, Metro Manila, Philippines, le 2 octobre 2022. REUTERS/Lisa Marie David Les couples canins ont pris le plongeon dans un parc près d’un centre commercial où des centaines d’animaux, dont des chats, des lapins et des cochons d’Inde, ont également reçu des bénédictions lors d’une cérémonie au volant et en personne d’un prêtre qui les a aspergés d’eau bénite. (Crédits : Reuters)