Les marées royales inondent à nouveau les rues de Miami

Dans une rue en bord de mer de Miami Shores, de l’eau jaillissait de l’asphalte. Il est remonté par un canal d’égout et a recouvert toute la rue en quelques heures seulement, malgré un ciel parfaitement dégagé.

Samedi a marqué le pic de la marée royale de cette saison, la plus haute marée de l’année. Dans le sud de la Floride et le long de la côte est, l’eau salée s’est infiltrée dans les rues et les cours, laissant entrevoir un avenir proche avec une hausse du niveau de la mer.

L’espace de stationnement habituel de Rigobert Merisier — au-dessus d’un drain de rue — était recouvert de quelques centimètres d’eau lorsqu’il est retourné à l’épicerie samedi matin. Il a conduit sa voiture au milieu de la rue, où sa fille pouvait faire ses courses sur le siège avant sans se mouiller les pieds.

Depuis sept ans que Merisier vit ici, l’eau est un problème. Les eaux de crue ont détruit sa voiture, une Mazda, il y a trois ans. Du gazon frais, vieux de seulement trois jours, repose sur sa pelouse pour remplacer l’herbe qui est morte sous un déluge d’eau salée plus tôt cet été.

Et l’année dernière, les eaux de crue ont pénétré dans sa maison de Miami Shores, via ses toilettes et sa douche après le refoulement de sa fosse septique en raison de la marée montante.

« Nous avons appelé la ville à l’aide. Ils ont amené des pompes au bout de la rue mais… » dit-il en haussant les épaules. Au bout du pâté de maisons, deux pompes à eaux pluviales temporaires bourdonnent avec l’effort de déplacer l’eau salée de la rue vers la baie de Biscayne.

Merisier a déclaré qu’il en avait assez des inondations et de la hausse du coût de la vie dans son quartier. Une maison condamnée au bout du pâté de maisons, plus près de l’eau, est à vendre pour plus de 2 millions de dollars.

« Nous cherchons à quitter Miami complètement », a-t-il déclaré.

Sa voisine, Nicole Dorsonne, habite cette rue depuis 30 ans. Elle aimerait partir aussi, mais son mari veut rester. Elle a déclaré que les inondations s’étaient aggravées depuis qu’elle avait déménagé pour la première fois à Miami Shores et qu’elle en avait assez de se garer au bout de la rue et de rentrer chez elle à gué.

« Il faut des bottes pour vivre ici, ou un bateau », a-t-elle plaisanté.

Quelle est la hauteur de l’eau ?

À une douzaine de kilomètres au sud, à l’avant-poste de l’Université internationale de Floride, dans le jardin botanique de Kampong, à Coconut Grove, la salle était remplie de scientifiques et de bénévoles chargés de documenter cette marée royale.

Brenna Kays, étudiante postdoctorale à la CRF étudiant l’adaptation au changement climatique, a animé la salle à travers une brève leçon sur la façon d’utiliser tous les appareils qui leur ont été remis. Il s’agissait d’abord d’un ruban à mesurer pour vérifier la profondeur des eaux de crue. Le ruban à mesurer était rouillé, un clin d’œil aux neuf années d’existence de ce programme, appelé Journée des solutions au niveau de la mer de la CRF.

Miami, Floride, le 19 octobre 2024 – Mariam Medina, 26 ans, arrive à échantillonner les eaux de crue dans une rue de Miami Shores dans le cadre d’un événement scientifique citoyen pour la journée Sea Level Solutions de l’Université internationale de Floride.

Les volontaires ont également reçu des bouteilles pour récupérer une partie de l’eau, ainsi que des réfractomètres, des appareils permettant de mesurer la salinité des eaux de crue. Dans leur pack, ils ont reçu un flacon avec un bouchon à vis, pour prélever un petit échantillon d’eau et tester la présence d’E. Coli, signe que les eaux pourraient être contaminées par les eaux usées.

Cela a éveillé l’intérêt de Lucero Omana et Mariam Medina, deux étudiants en génie environnemental de la CRF particulièrement préoccupés par la façon dont l’élévation du niveau de la mer devrait détruire des milliers de fosses septiques à Miami, répandant des excréments humains dans les rues et dans la baie de Biscayne.

Medina, 26 ans, a déclaré qu’elle souhaitait s’impliquer dans l’événement annuel pour faire partie de la solution. En documentant l’étendue et le danger de la montée des eaux, les planificateurs peuvent mieux comprendre les solutions nécessaires.

« Si vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne pouvez pas l’arrêter », a-t-elle déclaré.

Miami, Floride, le 19 octobre 2024 – Lucero Omana, 23 ans, à gauche, et Mariam Medina, 26 ans, utilisent un réfractomètre pour vérifier le degré de salinité des eaux de crue dans une rue de Miami Shores, dans le cadre d’un événement scientifique citoyen pour Florida International Journée des solutions au niveau de la mer de l’Université.

C’est exactement ce que les organisateurs d’événements comme Kays veulent entendre. Ils croient au pouvoir de la science citoyenne, non seulement pour augmenter le nombre de sites que l’équipe peut étudier en une seule journée lors d’une marée haute, mais aussi pour impliquer les gens dans la conversation sur la manière dont l’élévation du niveau de la mer changera leur communauté.

On s’attendait à ce que les grandes marées de cette année soient environ deux pieds au-dessus de la marée haute. Le sud de la Floride pourrait voir cette élévation du niveau de la mer de façon permanente d’ici 2060, projections montrent.

« On parle désormais de vivre avec l’eau. A quoi ça ressemble ? Comment adapter nos villes et nos habitants pour qu’ils soient confortables ? » dit Kays.

« Si ce n’est qu’un début, à quoi cela ressemblera-t-il dans le futur ? »

« Un inconvénient »

Gene Drody vit à Miami Shores depuis 1947. Le retraité de 80 ans a déclaré qu’il ne pouvait pas imaginer un meilleur endroit où vivre, sans les inondations.

Ce n’est pas encore si grave, dit-il. Juste « un inconvénient » pour sa maison, en légère hausse, malgré son adossée à un canal. Les jours de marée haute ou lors de fortes pluies, la rue est inondée. Il n’est entré dans son garage qu’une seule fois, et il ne mesurait que quelques centimètres.

Samedi, trois pompes à eaux pluviales temporaires parsemaient la rue bordant le canal, transportant l’eau accumulée depuis divers égouts de rue vers le canal.

« Lorsque le canal est plus haut que le tuyau, faites le calcul », a-t-il déclaré.

Drody a déclaré que Miami Shores avait étudié son quartier à plusieurs reprises avant un grand projet de drainage, une refonte qui pourrait résoudre certains des problèmes qui affligent la rue basse. Mais jusqu’à présent, rien n’a été fait pour trouver une solution.

Entre-temps, a-t-il déclaré, certains voisins de la rue voient les eaux de crue s’infiltrer dans leur cour et se rapprocher de leur porte d’entrée. Et leurs systèmes septiques deviennent de plus en plus détrempés.

« Je suis un opposant à tout ce qui concerne le changement climatique, mais la marée est plus haute », a-t-il déclaré. « C’est un problème depuis 30 ans, mais il s’aggrave à cause de l’élévation du niveau de la mer. »