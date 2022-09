Les marchés traitent le Royaume-Uni comme un “pays en développement”, prévient l’ancien chef du Trésor américain

L’ancien secrétaire américain au Trésor, Larry Summers, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que les marchés « empirent si vite » après le mini-budget « totalement irresponsable » du chancelier Kwasi Kwarteng.

Le haut responsable – qui a conseillé les présidents Bill Clinton et Barack Obama – a déclaré que les marchés traitaient la Grande-Bretagne comme un pays en développement où la “crédibilité” est perdue.

“J’étais très pessimiste quant aux conséquences d’une politique britannique totalement irresponsable vendredi. Mais je ne m’attendais pas à ce que les marchés deviennent si mauvais si vite », a tweeté M. Summers.

“Une forte tendance à la hausse des taux longs à mesure que la monnaie baisse est une caractéristique des situations où la crédibilité a été perdue”, a déclaré le président émérite de Harvard.

M. Summers a ajouté: “Cela se produit le plus souvent dans les pays en développement, mais cela s’est produit avec Mitterrand avant un demi-tour, avec la fin de l’administration Carter avant Volcker et avec Lafontaine en Allemagne.”

L’ancien secrétaire au Trésor a déclaré que les événements actuels “affecteront la viabilité de Londres en tant que centre financier mondial”, ajoutant qu’une crise monétaire “pourrait bien avoir des conséquences mondiales – je suis surpris que nous n’ayons rien entendu du FMI”.

Liz Truss et M. Kwarteng font face à l’agitation provoquée par leur mini-budget de réduction d’impôts, alors qu’une journée désastreuse pour la livre a vu le parti travailliste prendre sa plus grande avance sur les conservateurs depuis plus de 20 ans.

Même Gerard Lyons, l’économiste radical de droite qui a conseillé Mme Truss, a admis que la suppression du taux d’imposition le plus élevé pour les riches avait “effrayé” les marchés – se disant confus par cette décision.

“J’étais contre ces petits changements fiscaux inattendus et inexpliqués vendredi”, a déclaré M. Lyons à Channel 4 News. “Même si à l’échelle des choses, ils étaient petits par rapport à l’annulation des augmentations d’impôts, ils ont effrayé les marchés.”

La livre s’est stabilisée en début de séance mardi alors qu’elle se remettait légèrement du niveau record de 1,0327 contre le dollar américain lundi après que les commerçants aient été paniqués par les plans économiques du gouvernement.

Les prêteurs ont retiré certaines de leurs transactions hypothécaires lundi alors que l’incertitude régnait à la suite du paquet de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts alimentées par l’emprunt de M. Kwarteng.

M. Summers a prédit que la livre “se retrouverait sous la parité avec le dollar et l’euro” et a averti que les taux d’intérêt à court terme pourraient atteindre 7%.

Le directeur de la Resolution Foundation, Torsten Bell, a averti que certaines personnes bénéficiant d’un prêt hypothécaire à taux fixe pourraient voir leurs paiements «doubler» lorsqu’elles remboursent au cours de l’année prochaine.

Concernant la « tourmente » provoquée par le mini-budget de M. Kwarteng, l’économiste a déclaré à Sky News : « Le gouvernement a déclaré qu’il croyait aux marchés pour proposer une stratégie de croissance vendredi. Lundi, les marchés ont dit : “Nous ne croyons pas à la stratégie de croissance”.

M. Bell a déclaré: «Annoncer des réductions d’impôt importantes, permanentes et non financées n’est pas une bonne idée. Et c’est à cela que les marchés réagissent… les marchés regardent et disent : “Ce n’est pas à cela que ressemble une prise de décision sérieuse”.

Liz Truss et Kwasi Kwarteng (PA)

Sir Charlie Bean, ancien vice-gouverneur de la Banque d’Angleterre pour la politique monétaire, a déclaré que la Banque devrait envisager une réunion d’urgence à la lumière de l’état actuel de l’économie britannique.

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : “Je pense qu’à cette occasion, si j’avais encore été à la Banque en tant que sous-gouverneur, j’aurais certainement conseillé au gouverneur que je pense que c’est l’une des occasions où [and emergency meeting] aurait pu avoir un sens.

Sir Charlie a également averti: “Il en coûte désormais plus cher au gouvernement britannique d’emprunter que l’Italie ou la Grèce, que nous avons traditionnellement considérées comme n’étant pas tout à fait des cas désespérés, mais certainement des entités souveraines moins performantes.”

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré lundi que le comité de politique monétaire procéderait à une évaluation complète de l’impact sur l’inflation et la baisse de la livre sterling lors de sa prochaine réunion prévue en novembre.

Et le Trésor a déclaré que la chancelière annoncerait un “plan budgétaire à moyen terme” pour commencer à réduire les niveaux d’endettement le 23 novembre.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a déclaré mardi que la “cavalerie arrive” alors que le dernier sondage YouGov montre que le parti travailliste est en avance de 45% sur 28%.

Il a ajouté: “Nous avons des gens sérieux, avec un plan sérieux qui ferait une énorme différence pour les familles de tout le pays et pour les entreprises, qui sont l’épine dorsale de notre économie et seront le fondement de la croissance économique.”