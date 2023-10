Les marchés sous-estiment peut-être le conflit Israël-Hamas

De la fumée s’élève au-dessus d’un immeuble de la ville de Gaza le 9 octobre 2023 lors d’une frappe aérienne israélienne. Sameh Rahmi | Nuphoto | Getty Images

Alors que la réaction du marché reste modérée suite à l’attaque du sud d’Israël par le groupe militant palestinien Hamas, certains observateurs du secteur avertissent que plusieurs risques résultant du conflit n’ont pas encore été pleinement pris en compte. « Toute prolongation de la guerre attiserait probablement les craintes d’une rupture de l’approvisionnement en pétrole et une demande accrue d’actifs refuges tels que or le Dollars américain et le franc suisse « , ont déclaré mardi les analystes de BNY Mellon dans une note de recherche. Samedi à l’aube, après une grande fête juive, le Hamas a lancé une infiltration sur plusieurs fronts en Israël – par voie terrestre, maritime et aérienne. L’attaque a eu lieu quelques heures après que des milliers de roquettes ont été envoyées depuis Gaza vers Israël. La stratégie consistant à affluer vers des actifs refuges n’est pas nouvelle en période de conflit. Les prix du pétrole ont bondi de 4 % lundi avant d’ignorer ces gains lors des séances suivantes, et les prix de l’or ont légèrement augmenté d’un peu plus de 1 % depuis l’attaque. Les rendements des bons du Trésor américain de référence ont chuté d’environ 13 points de base à 4,657 %. Mais certains acteurs du marché ne s’attendent pas à ce que cela marque la fin de la volatilité.

Israël a de la place pour un « long conflit »

Le budget et le PIB d’Israël laissent place à un « long conflit », qui pourrait permettre au pays de soutenir une « guerre prolongée » pendant plus de huit semaines, a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie et des connaissances des marchés chez BNY Mellon. « Les marchés mondiaux n’ont pas encore pleinement évalué les risques d’inflation liés à l’évolution de la situation, notamment à la hausse des prix du pétrole et à l’augmentation des dépenses de défense », a prévenu Savage. Il a ajouté que la question de la fourniture d’une aide étrangère à Israël risquait également de faire surface. Il a souligné qu’un problème mondial imminent en raison du conflit entre Israël et le Hamas, en plus de la guerre en cours en Ukraine, est la poussée vers de nouvelles dépenses militaires à l’échelle mondiale : « Ce qui entraînerait de nouvelles réductions de l’épargne. [and] des taux d’intérêt plus élevés. » En 2022, les dépenses militaires mondiales ont augmenté pour la huitième année consécutive pour atteindre un niveau record de 2 240 milliards de dollars, selon les données du L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm a montré. De plus, depuis l’invasion de l’Ukraine par Moscou, les États-Unis ont envoyé 75 milliards de dollars d’aide à Kyiv, un chiffre qui domine celui des autres bénéficiaires de l’aide américaine.

Le système antimissile israélien Iron Dome intercepte les roquettes lancées depuis la bande de Gaza, vue depuis la ville d’Ashkelon, Israël, le 9 octobre 2023. Amir Cohen | Reuters

« Cela pose la question des taux réels [rates adjusted for inflation] et, comme nous l’avons appris des marchés en 2008, un taux réel de 2,5 % à 30 ans est généralement un déclencheur pour « casser quelque chose » », a poursuivi Savage. Outre les pressions inflationnistes, le risque d’un conflit plus large persiste. La nature sans précédent de l’attaque du Hamas a suscité des inquiétudes quant à une éventuelle implication de l’Iran, étant donné le soutien de longue date de Téhéran au Hamas et à sa cause. Si cela devait être constaté, en particulier par les pays occidentaux, l’escalade de la guerre serait imminente, estiment la plupart des analystes – ce qui pourrait mettre les marchés en mode aversion au risque. « Tout tourne autour de l’Iran. Verrons-nous Israël ou les Etats-Unis accuser publiquement l’Iran d’en être directement responsable ? Cela entraînerait la prime [of oil prices] aller plus haut », a déclaré le président de Rapidan Energy Group, Bob McNally. Il a ajouté que l’implication de l’Iran serait également une cause de fuite vers le dollar, une valeur refuge. « C’est mauvais pour les économies fragiles, les monnaies fragiles. Mauvais pour les prix de l’énergie », a déclaré McNally, ajoutant que c’est la « dernière chose » dont les agents économiques ont besoin alors que les marchés tentent de naviguer vers un atterrissage en douceur.

Le scénario le plus extrême implique qu’Israël frappe les installations nucléaires iraniennes. Cela pourrait faire grimper les prix du pétrole bien au-delà de 150 dollars le baril.

« Cela va être une guerre prolongée et très difficile, et probablement sanglante », a-t-il déclaré. La mission iranienne auprès des Nations Unies a nié l’implication de Téhéran dans l’attaque du groupe militant contre Israël. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré dimanche sur « l’état de l’Union » de CNN que les États-Unis n’avaient « pas encore vu de preuves que l’Iran avait dirigé ou était derrière cette attaque particulière, mais il existe certainement une relation de longue date ». La société mondiale de recherche en investissements Alpine Macro a fait écho au fait que même si l’évolution du conflit est incertaine, il « va très probablement s’intensifier » et contribuera peut-être à un « environnement mondial sensiblement sans risque » au cours des un à trois prochains mois. Un environnement d’aversion au risque se caractérise par un afflux d’investisseurs vers les obligations et l’or, ainsi que par la vente d’actions. Le rapport indique qu’un risque majeur serait qu’Israël cible le programme nucléaire iranien et intensifie le conflit régional pour perturber les exportations de pétrole du golfe Persique, entraînant ainsi les États-Unis dans la mêlée. « Le scénario le plus extrême implique qu’Israël frappe les installations nucléaires iraniennes. Cela pourrait faire grimper les prix du pétrole bien au-delà de 150 dollars le baril », a déclaré Alpine Macro dans une note suite à l’incursion. Au moment de la publication, au moins 900 Israéliens avaient aurait est décédé, selon NBC News. Le Ministère palestinien de la Santéquant à lui, a enregistré jusqu’à présent 830 décès.

Les marchés peuvent-ils également ignorer complètement les conflits ?

Un analyste estime que même si le conflit se prolonge, ses implications sur les marchés mondiaux restent largement contenues. « Je pense que les marchés ignoreront complètement ce conflit, donc le conflit n’aura aucune incidence sur les marchés dans huit mois », a déclaré Marko Papic, associé et stratège en chef du groupe Clocktower, à CNBC par courrier électronique. Il a ajouté qu’Israël disposerait des fonds nécessaires pour durer « beaucoup plus longtemps » que huit mois étant donné la manière dont il peut accéder aux marchés internationaux de la dette.

Des membres palestiniens des Brigades al-Qassam, la branche armée du mouvement Hamas, participent à un rassemblement le 31 janvier 2016 dans la ville de Gaza pour rendre hommage à leurs camarades militants décédés après l’effondrement d’un tunnel dans la bande de Gaza. Jambons Mahmud | Afp | Getty Images