Les marchés sont fermés alors que les résidents protestent contre le corridor proposé pour le temple de Mathura

Une proposition du gouvernement Yogi Adityanath de construire un couloir autour du célèbre temple Banke Bihari à Vrindavan, dans le district de Mathura dans l’Uttar Pradesh, sur le modèle du projet Kashi Vishwanath Temple Corridor à Varanasi, se heurte à une forte opposition de la part des résidents locaux qui disent qu’ils seront déplacées et leur vie quotidienne perturbée par le projet proposé. Des prêtres et des commerçants écrivent des lettres au ministre en chef avec leur sang, lui demandant de suspendre le projet.

Les marchés de la région sont fermés depuis deux jours maintenant, et les prêtres du temple sont également sortis pour soutenir les résidents locaux. L’affaire a également été portée devant le tribunal – la Haute Cour d’Allahabad entend l’affaire. La Cour suprême l’entendra également plus tard ce mois-ci.

Le gouvernement de l’État va acquérir cinq acres de terrain autour du temple emblématique, qui abrite environ 300 temples et bâtiments résidentiels, où les gens vivent depuis des centaines d’années. Ces 300 bâtiments seraient démolis si le corridor est construit.

Les habitants qui protestent disent qu’ils adorent la divinité en construisant des temples dans leurs maisons depuis des centaines d’années, et leur foi sera blessée si ceux-ci sont démolis. Après l’ordonnance de la Haute Cour sur le couloir, le magistrat du district de Mathura a formé un comité de huit membres et a mené une enquête sur plus de 200 bâtiments autour du temple et les a marqués.

Le 20 décembre 2022, la Haute Cour d’Allahabad avait ordonné une enquête pour le couloir. Le gouvernement de l’Uttar Pradesh présentera aujourd’hui son rapport d’enquête devant la Haute Cour.

Le temple Banke Bihari est le temple le plus célèbre de Mathura, une ville considérée par beaucoup comme le lieu de naissance du Seigneur Krishna.

Le gouvernement affirme que le couloir est nécessaire pour que davantage de personnes puissent être hébergées au temple et qu’il faciliterait en fait l’accès des fidèles. Une proposition de corridor et de réaménagement de la zone environnante a été discutée par le gouvernement UP en 2022, et une enquête a été menée pour identifier les maisons et les établissements qui pourraient devoir être rasés.

Le député de Lok Sabha de Mathura, Hema Malini du BJP, avait déclaré dimanche que le couloir ouvrirait les portes du tourisme international, facilitant ainsi aux pèlerins de rendre hommage à la divinité sans tracas. Reconnaissant les préoccupations des commerçants, des prêtres et des habitants, elle avait assuré que les intérêts de toutes les parties prenantes seraient pris en compte.

“L’arrivée fréquente de touristes internationaux ouvrira également la voie à l’emploi”, a déclaré Hema Malini dans un communiqué.