« Cela signifie qu’en ce qui concerne l’inflation sous-jacente et les facteurs sous-jacents, les coûts salariaux, etc., il était peu probable que cela se produise à court terme, c’est-à-dire même l’année prochaine. Il faudrait vraiment plusieurs années pour revenir. »

La prévision est plus rose que celle proposée mardi par l’OCDE, qui s’attend à une contraction plus forte de 4,2% cette année, suivie d’une expansion de 4,2% en 2021.

Keller a noté que si Barclays anticipe une amélioration graduelle de l’inflation, elle ne sera pas suffisamment importante pour amener les banques centrales à envisager de resserrer leurs orientations de politique monétaire accommodante.

« C’est pourquoi les marchés sont assez optimistes, et à juste titre. Nous avons un environnement dans lequel la croissance revient, l’inflation reste relativement modérée, et les banques centrales continuent de soutenir la reprise et le resserrement est encore loin », a-t-il conclu.

Les analystes boursiers de Barclays ont déjà publié leurs perspectives 2021, prévoyant un rallye des actions européennes en 2021 grâce à la croissance du bénéfice par action, alors que les vaccins commencent à maîtriser la pandémie.

Le prêteur britannique fait pencher le S&P 500 pour dépasser la barre des 4000 points en 2021 et les actions européennes pour atteindre des sommets records, tandis que le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans devrait augmenter à 1,25%.

Le S&P 500 a clôturé la séance de mardi à 3662,45 points et le rendement à 10 ans était à 0,9277% mercredi après-midi en Europe.

« Nous restons surpondérés sur les actifs à risque par rapport aux obligations de base, alors que les investisseurs examinent la traînée à court terme de la flambée hivernale du COVID et se concentrent plutôt sur une économie mondiale résiliente et un retour plus rapide à la normale en 2021/2 », Barclays Head of Macro Research Ajay Rajadhyaksha a déclaré mercredi aux investisseurs dans une note.