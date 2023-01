Les marchés se rallient aux signes de ralentissement de l’inflation regardent les données sur les prix à la consommation

Les marchés ont clôturé la première semaine de 2023 sur une note positive, le S&P 500 clôturant de plus de 2 %, alors que les actions se sont redressées sur de nouveaux signes que l’inflation pourrait s’atténuer. Les investisseurs ont réagi favorablement aux données sur l’emploi publiées vendredi par le département américain du Travail qui ont montré un ralentissement de la croissance de l’emploi et un ralentissement des salaires plus important que prévu en décembre. Plus tard dans la journée, les marchés ont également été soutenus par l’indice ISM des directeurs d’achat non manufacturiers, qui a indiqué que l’industrie des services s’était contractée le mois dernier. Les deux sont la preuve que les hausses agressives des taux d’intérêt de la Réserve fédérale pourraient enfin refroidir l’économie en surchauffe. Cependant, même si nous remporterons certainement la victoire, il faudra plus d’une bonne journée pour que les investisseurs soient convaincus que nous avons vu les creux de ce marché baissier brutal. Le prochain grand test sera le rapport sur l’indice des prix à la consommation de décembre, qui sera publié jeudi. Jusqu’à ce que nous voyions des indications plus concrètes que l’économie se dirige vers une récession ou que la croissance est au point mort, nous devons être extrêmement sensibles aux valorisations et continuer à nous concentrer intensément sur les entreprises qui font des trucs, fabriquent des choses et retournent de l’argent aux actionnaires. Pendant ce temps, la saison des résultats du quatrième trimestre débutera vendredi prochain, lorsque les banques – y compris le club holding Wells Fargo (WFC) – devraient faire rapport. Nous attendrons de près les commentaires de la direction sur l’environnement opérationnel actuel et les perspectives de Wells Fargo. Cette saison pourrait également s’avérer un événement de compensation pour de nombreuses actions, car les analystes utiliseront les rapports pour affiner leurs estimations de bénéfices pour l’ensemble de l’année. Sous le capot, les services à la consommation ont mené à la hausse, suivis des matériaux et des services financiers, tandis que les soins de santé ont été le seul secteur à clôturer en baisse pour la semaine. L’indice du dollar américain se maintient juste sous le niveau de 104. L’or a atteint la région supérieure des 1 800 dollars l’once, tandis que le pétrole brut West Texas Intermediate oscille autour de 74 dollars le baril. Le rendement du Trésor à 10 ans se situe autour de 3,56 %. Rétrospective Au sein du portefeuille, nous avons reçu jeudi les résultats de Constellation Brands (STZ). Sur le front macroéconomique, l’indice ISM des directeurs d’achats manufacturiers de décembre s’est établi mercredi à 48,4 %, largement en ligne avec les prévisions des analystes, montrant que l’économie s’est contractée pour la première fois après 30 mois consécutifs d’expansion. Jeudi, le rapport ADP sur l’emploi de décembre a été publié, montrant 235 000 emplois supplémentaires, bien au-dessus des 153 000 attendus par les analystes. Jeudi également, les demandes initiales de chômage pour la semaine se terminant le 31 décembre se sont élevées à 204 000, soit une baisse de 19 000 par rapport à la semaine précédente et en dessous des 225 000 attendus par le marché. Vendredi, la masse salariale non agricole aurait augmenté de 223 000 en décembre, dépassant les attentes de 200 000, tandis que le taux de chômage est tombé à 3,5 %. La croissance des salaires a été inférieure aux attentes, en hausse de 4,6 % par an contre une estimation de 5 %. Vendredi également, l’indice ISM des directeurs d’achats de services de décembre s’est établi à 49,6 %, bien en deçà des attentes de 55 %. Enfin, les commandes des usines de novembre ont été publiées vendredi, indiquant une contraction mensuelle de 1,8 %, supérieure à la baisse de 1 % prévue par Wall Street. Ce qui nous attend La saison des résultats du quatrième trimestre est à nos portes. Le club tenant Wells Fargo devrait faire son rapport avant la cloche d’ouverture vendredi. Voici quelques autres rapports sur les bénéfices et chiffres économiques à surveiller dans la semaine à venir : Lundi 9 janvier Avant la cloche : Acuity Brands (AYI), Commercial Metals (CMC), Tilray (TLRY) Après la cloche : Jefferies Financial (JEF) , AZZ (AZZ), WD-40 (WDFC), Accolade (ACCD) Mardi 10 janvier Avant la cloche : Albertsons Companies (ACI), TD SYNNEX (SNX) Après la cloche : Inotiv (NOTV), Saratoga Investment (SAR ) Mercredi 11 janvier Avant la cloche : Boston Scientific (BSX) Après la cloche : KB Home (KBH) Jeudi 12 janvier Avant la cloche : Northern Tech (NTIC), OrganiGram (OGI) Après la cloche : RF Industries ( RFIL) 8 h 30 HE : Indice des prix à la consommation 8 h 30 HE : Premières demandes d’assurance-chômage Vendredi 13 janvier Avant la cloche : Bank of America (BAC), JPMorgan (JPM), UnitedHealth Group (UNH), Citigroup (C ), BlackRock (BLK), BNY Mellon (BK), Delta Air Lines (DAL) (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) 