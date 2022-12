Les marchés ont besoin d’un marché du travail solide et d’une inflation maîtrisée

Vendredi, Jim Cramer de CNBC a déclaré aux investisseurs que les actions pourraient connaître une autre bonne semaine de négociation, compte tenu des bonnes conditions économiques.

“Alors que l’année tire à sa fin, les vacances deviendront de plus en plus une priorité. À l’heure actuelle, les prévisions sont troubles – trop de courants croisés. Mais si le marché du travail reste solide et l’inflation reste maîtrisée, nous pourrions en avoir encore un encore une très bonne semaine”, a-t-il déclaré.

Les actions ont clôturé la semaine vendredi, marquant la première fois depuis octobre que les trois principaux indices ont enregistré des gains hebdomadaires consécutifs.

Les marchés ont été volatils cette semaine alors que les investisseurs ont digéré l’indication du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, selon laquelle la banque centrale pourrait bientôt commencer à ralentir son rythme de hausse des taux d’intérêt et les données brûlantes sur les salaires et la main-d’œuvre.

Cramer a déclaré qu’il surveillait l’indice des prix à la production et les rapports sur l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan qui devraient être publiés la semaine prochaine, et craignait que le sentiment ne soit trop froid.

“En ce moment, nous avons besoin d’un coup de pouce, un gros coup de pouce, ne serait-ce que pour sauver Noël pour le commerce de détail”, a-t-il déclaré.

Il a également présenté en avant-première la liste des revenus de la semaine prochaine. Toutes les estimations de revenus et de revenus sont une gracieuseté de FactSet.

Mardi : AutoZone, Toll Brothers, SentinelOne

Zone automatique

Publication des résultats du premier trimestre 2023 à 6 h 55 HE ; conférence téléphonique à 10 h HE

BPA projeté : 25,3 $

Revenus projetés ; 3,86 milliards de dollars

Il a dit que l’action était l’une de ses préférées depuis des années.

Frères de péage

Publication des résultats du quatrième trimestre 2022 à 16h30 HE ; conférence téléphonique le mercredi à 8 h 30 HE

BPA projeté : 4,01 $

Revenus projetés : 3,17 milliards de dollars

Bien qu’il soit généralement déconseillé d’acheter des actions de logements entrant dans un cycle de resserrement qui pourrait déclencher une récession, les récentes remarques de Powell pourraient faire de l’action un investissement intéressant, a déclaré Cramer.

SentinelleUn

Publication des résultats du T3 2023 après la clôture ; conférence téléphonique à 17 h HE

Perte projetée : perte de 11 cents par action

Revenus prévus : 180 millions de dollars

Il a dit qu’il ne savait pas quand le stock atteindrait son niveau le plus bas.

Mercredi : Campbell Soup, Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Brown-Forman, Lowe’s

Soupe Campbell

Publication des résultats du premier trimestre 2023 à 7 h 30 HE ; conférence téléphonique à 8 h HE

BPA projeté : 88 cents

Revenus prévus : 2,45 milliards de dollars

Il a déclaré que l’entreprise avait été “réinventée” par le PDG Mark Clouse.

Ollie’s Bargain Outlet Holdings

Publication des résultats du troisième trimestre 2022 avant la cloche ; conférence téléphonique à 8 h 30 HE

BPA projeté : 40 cents

Revenus prévus : 429 millions de dollars

La société est un magasin de bonnes affaires “formidable”, ce qui signifie que son trimestre devrait avoir des résultats remarquables, a déclaré Cramer.

Brown-Forman

Publication des résultats du T2 2023 à 8 h HE ; conférence téléphonique à 10 h HE

BPA projeté : 55 cents

Revenus prévus : 1,08 milliard de dollars

Cramer a souligné que les ventes d’alcool ont tendance à bien se porter en période de récession, ce qui est une bonne nouvelle pour le distillateur Jack Daniel’s.

Jeudi : Broadcom : Costco, Lululemon Athletica

Broadcom

Publication des résultats du quatrième trimestre 2022 à 16 h 15 HE ; conférence téléphonique à 17 h HE

BPA projeté : 10,3 $

Chiffre d’affaires prévisionnel : 8,90 milliards de dollars

La société de semi-conducteurs enregistrera d’excellents bénéfices même si la croissance du cloud ralentit, a prédit Cramer.

Costco

Publication des résultats du premier trimestre 2023 à 16 h 15 HE ; conférence téléphonique à 17 h HE

BPA projeté : 3,12 $

Revenus projetés ; 58,36 milliards de dollars

Alors que le trimestre du détaillant sera probablement solide, le meilleur stock d’aubaine est TJX, a-t-il déclaré.

Lululemon Athletica

Publication des résultats du troisième trimestre 2022 à 16 h 05 HE ; conférence téléphonique à 16 h 30 HE

BPA projeté : 1,96 $

Revenus projetés : 1,81 milliard de dollars

Cramer a déclaré qu’il parie que Lululemon dépassera les attentes de Wall Street au cours de son dernier trimestre.

