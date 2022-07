Les marchés nord-américains terminent juillet en force après une semaine de résultats chargée, décision de la Fed

Les marchés nord-américains ont terminé le dernier jour de bourse de juillet sur une note positive, le principal indice boursier canadien ayant gagné plus de 200 points et les marchés américains étant tous dans le vert.

L’indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 236,21 points à 19 692,92, porté par la vigueur des secteurs de l’énergie, de l’industrie et des métaux de base.

À New York, la moyenne industrielle du Dow Jones a clôturé en hausse de 315,50 points à 32 845,13. L’indice S&P 500 a gagné 57,86 points à 4 130,29, tandis que le composite Nasdaq a augmenté de 228,09 points à 12 390,69.

Le dollar canadien s’échangeait à 77,98 cents US contre 77,91 cents US jeudi.

Le contrat de septembre sur le brut a augmenté de 2,20 $ US à 98,62 $ US le baril et le contrat de septembre sur le gaz naturel a augmenté de 9,5 cents à 8,23 $ US.

Le contrat sur l’or de décembre a augmenté de 12,60 $ US à 1 781,80 $ US l’once et le contrat sur le cuivre de septembre a augmenté de près de dix cents à 3,57 $ US la livre.

