Les marchés mondiaux tentent de mettre la misère de l’année dernière derrière eux

Londres

CNN

—



Les actions européennes et asiatiques ont augmenté le premier grand jour de bourse de 2023 alors que les investisseurs tentent de regarder au-delà des sombres perspectives de l’économie mondiale, de la pire épidémie de Covid en Chine et d’une inflation obstinément élevée en Europe.

Mais après un début positif, Wall Street a de nouveau succombé à la peur. Les actions américaines ont ouvert en hausse, mais le rallye a été de courte durée. Le Dow Jones a terminé la journée avec une perte d’environ 13 points, essentiellement inchangée. Le S&P 500 a chuté de 0,4 % tandis que le Nasdaq Composite a baissé de 0,8 %. Cependant, les actions ont bien clôturé leurs creux du début de la session.

Les actions de Tesla ont chuté de 12 % après que le géant de la voiture électrique a annoncé des ventes mondiales plus faibles que prévu pour le quatrième trimestre. Apple a chuté d’environ 4 %, laissant sa capitalisation boursière en dessous de 2 000 milliards de dollars. Un nombre impressionnant, bien sûr, mais environ 1 billion de dollars de moins que sa valorisation à la même époque l’an dernier.

L’indice européen Stoxx 600 a augmenté 1,2 %, par rapport aux sommets antérieurs mais prolongeant les solides gains affichés lundi lorsque les marchés chinois et américain étaient fermés. Le DAX allemand a augmenté de 0,8 %, tandis que le CAC français a gagné 0,4 %.

Les marchés américains attendent les premières grandes nouvelles économiques de l’année, attendues plus tard cette semaine. Un rapport clé sur la fabrication, de nouvelles données sur les ouvertures du marché du travail et le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale doivent être publiés mercredi. Le rapport mensuel sur l’emploi de décembre sera publié vendredi.

Investisseurs en Europe ont été soutenus par des données d’enquête, publiées lundi, montrant que les pressions sur la chaîne d’approvisionnement et l’inflation s’atténuaient légèrement pour les fabricants des économies qui utilisent l’euro.

Les pénuries de pièces en Allemagne, la plus grande économie d’Europe, ont également diminué, selon les données publiées mardi par l’Institut de recherche économique (Ifo). L’inflation dans le pays continue de baisser. Les données publiées mardi par l’Office fédéral allemand des statistiques ont montré que les prix à la consommation ont augmenté de 8,6 % en décembre, contre 10 % le mois précédent, et 10,4 % en octobre.

L’indice FTSE 100 de Londres a enregistré des gains de 2,3% dans le commerce du matin, avant de se détendre légèrement pour s’établir à 1,4 % de plus.

Holger Schmieding, économiste en chef à la banque Berenberg, a émis un optimisme prudent quant à l’année à venir.

“À moins qu’un nouveau choc géopolitique majeur n’intervienne, la nouvelle année pourrait être beaucoup moins agitée que 2022. Surtout pour l’Europe, les perspectives continuent de devenir nettement moins négatives”, a-t-il écrit dans une note mardi.

En Asie, les marchés ont terminé la journée fermement en territoire positif, se remettant des premières pertes.

L’indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 2% après qu’une enquête privée étroitement surveillée a montré que l’économie chinoise s’est terminée l’année dernière avec une chute de l’activité des usines. Mais l’indice a rapidement inversé sa trajectoire pour gagner 1,8% à la clôture, alors que les espoirs de réouverture de la frontière de la ville avec la Chine continentale le 8 janvier gonflé les stocks.

Les actions en Chine continentale ont également connu des échanges agités le premier jour. Le Shanghai Composite a ouvert en baisse, mais a ensuite récupéré ses pertes pour clôturer en hausse de 0,9 %.

Les investisseurs ont passé 2022 sur des montagnes russes, avec 33 billions de dollars anéantis sur les marchés boursiers mondiaux. Beaucoup ont subi de lourdes pertes l’année dernière alors que les banques centrales ont relevé les taux d’intérêt à un rythme sans précédent dans le but de contrôler la flambée de l’inflation.

Le S&P 500 a perdu 19,4 % au cours des 12 derniers mois – sa pire année depuis 2008 – malgré un record historique en janvier dernier. L’indice européen Stoxx 600 a chuté de 12,9 %, sa plus forte perte annuelle depuis 2018. Le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 15,5 %, sa plus faible performance depuis 2011.

Prédire l’état des marchés est notoirement délicat – et souvent carrément faux – mais il semble probable que bon nombre des prévisions économiques de l’année dernière les vents contraires persisteront, et certains pourraient s’aggraver.

Kristalina Georgieva, directrice du Fonds monétaire international, a averti dans une interview à CBS diffusée dimanche que 2023 sera plus difficile pour l’économie mondiale que 2022.

Georgieva a déclaré que les trois plus grandes économies du monde, les États-Unis, l’Union européenne et la Chine, “ralentissent toutes simultanément”, et le FMI s’attendaient à ce qu'”un tiers de l’économie mondiale soit en récession” cette année.

“Presque tout le monde entre en 2023 avec une bonne dose d’appréhension”, a déclaré Craig Erlam, analyste de marché senior chez Oanda, dans une note de mardi.

“Les perspectives sont naturellement sombres et le resteront à moins que quelque chose de significatif ne change, que ce soit sur la guerre en Ukraine ou sur l’inflation”, a-t-il ajouté.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que les banques centrales du monde continuent de relever les taux d’intérêt pour maîtriser les niveaux historiques d’inflation, malgré les signes indiquant que la hausse des prix à l’échelle mondiale a commencé à se calmer, en partie en raison d’une baisse des prix de l’énergie.

La Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine ont déclaré qu’elles prévoyaient de continuer à augmenter le coût des emprunts à court terme, une décision qui nuit généralement aux bénéfices des entreprises – et à leurs investisseurs.

La Chine est également imprévisible. Alors que les investisseurs sont globalement satisfaits que le pays ait abandonné sa politique stricte de zéro Covid le mois dernier – promettant de stimuler la demande dans la deuxième économie mondiale – un nombre fulgurant de cas et une contraction potentielle au début de 2023 pourrait limiter les gains.

— Paul LaMonica, Julia Horowitz et Laura Il a contribué au reportage.