Les marchés mondiaux se préparent aux retombées de la montée des tensions au Moyen-Orient | Actualité économique

WASHINGTON (Reuters) — La guerre entre Israël et le Hamas a mis l’accent sur les risques géopolitiques croissants pour les marchés financiers, alors que les investisseurs attendent de voir si le conflit s’étend à d’autres pays susceptibles de faire grimper davantage les prix du pétrole et de porter un nouveau coup à l’économie mondiale.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé dimanche à « démolir le Hamas » alors que son armée prépare des opérations terrestres à Gaza pour éliminer le groupe militant, dont les ravages meurtriers dans les villes frontalières israéliennes ont stupéfié la nation.

Les prix du pétrole ont bondi de près de 6 % vendredi, alors que les investisseurs anticipaient la possibilité d’un conflit plus large au Moyen-Orient. Le premier indicateur de réaction aux développements du week-end viendra probablement lorsque le pétrole commencera à être négocié en Asie plus tard dimanche.

« Il semble que nous nous dirigeons vers une invasion terrestre massive de Gaza et des pertes de vies humaines à grande échelle », a déclaré Ben Cahill, chercheur principal au programme de sécurité énergétique et de changement climatique au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS). . « Chaque fois que vous êtes confronté à un conflit de cette ampleur, vous aurez une réaction du marché. »

La réaction du marché au cours de la semaine dernière a été relativement modérée, même si le shekel israélien a été durement touché.

« Je n’ai aucune idée si les marchés continueront à se comporter relativement bien », a déclaré Erik Nielsen, conseiller économique en chef du groupe UniCredit. « Cela dépend presque certainement de la question de savoir si ce dernier conflit reste localisé ou s’il dégénère en une guerre plus large au Moyen-Orient. »

Le S&P 500 a chuté de 0,5% vendredi. Les actifs refuges ont été achetés avec de l’or en hausse de plus de 3 % vendredi et le dollar américain a atteint un plus haut d’une semaine.

Un conflit en expansion entraînerait également probablement une accélération de l’inflation et, par conséquent, des taux d’intérêt dans le monde entier, a déclaré Bernard Baumohl, économiste mondial en chef à l’Economic Outlook Group à Princeton, New Jersey.

Cependant, même si l’inflation et les taux d’intérêt dans d’autres pays augmenteront probablement dans ce pire scénario, les États-Unis pourraient être l’exception alors que les investisseurs étrangers investissent leurs capitaux dans ce qu’ils considèrent comme un refuge sûr pendant un conflit mondial, a noté Baumohl.

« Les taux d’intérêt pourraient baisser », a-t-il déclaré. « Il faut s’attendre à ce que le dollar se renforce. »

En Europe, les économistes ont déclaré que la barre était haute pour une nouvelle hausse des taux de la part de la Banque centrale européenne.

La guerre entre le groupe islamiste Hamas et Israël constitue l’un des risques géopolitiques les plus importants pour les marchés pétroliers depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière.

« Si la guerre en Ukraine nous a appris quelque chose, c’est de ne pas sous-estimer l’effet de la géopolitique », a déclaré George Moran, économiste européen de Nomura, dans le podcast hebdomadaire de la banque.

D’autres marchés de l’énergie pourraient être touchés, comme le montrent les événements récents, tels que l’arrêt par Chevron des exportations de gaz naturel via un important pipeline sous-marin entre Israël et l’Égypte.

Il est peu probable que la hausse des prix du pétrole ait un impact significatif sur les prix du gaz aux États-Unis ou sur les dépenses de consommation, notent les analystes.

La situation mérite cependant d’être surveillée, a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital.

« Si tout d’un coup, la production pétrolière est réduite ou le transport pétrolier est perturbé, cela crée certainement des problèmes non seulement pour les économies mais aussi pour les marchés », a-t-il déclaré.

Le pétrole, les actions des sociétés pétrolières et les matières premières en général, et l’or en particulier, pourraient servir de couvertures efficaces pour les investisseurs, a déclaré Ablin.