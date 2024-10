Les marchés immobiliers les plus chauds aux États-Unis incluent une ville de la région métropolitaine de Wilmington

Agent immobilier.com a publié sa liste des «50 codes postaux les plus chauds» – par la demande, et non par la température – pour l’immobilier aux États-Unis, et une ville de la région métropolitaine de Wilmington figure dans le top 10. Mais c’est dans le New Jersey.

Mont Laurel, New Jersey – à environ 50 miles de Wilmington – est sixième sur la liste 2024 qui classe les codes postaux « chauds » en fonction du nombre de personnes qui consultent ces propriétés sur le site Web et de la durée pendant laquelle une maison est sur le marché dans ce code postal avant d’être vendue.

« Les zones les plus en vogue sont celles qui ont une forte demande de la part des acheteurs, en d’autres termes, de nombreux visiteurs uniques pour chaque propriété mise en vente et des maisons qui se vendent rapidement, un indicateur d’une offre limitée », selon Realtor.com.

Pour chacun des principaux codes postaux, un marché métropolitain a été répertorié et pour Mount Laurel, la zone métropolitaine était « Philadelphie, Camden, Wilmington ».

Les propriétés de Mount Laurel sur Realtor.com comptaient 3,3 téléspectateurs par propriété et la durée médiane de présence sur le marché n’était que de 18 jours. Le prix médian d’inscription était de 385 000 $.

À titre de comparaison, dans le Delaware, en août, la durée moyenne d’une maison sur le marché était de 34 jours et le prix médian d’inscription était de 396 100 $, selon le Association des agents immobiliers du Delaware. (Realtor.com a indiqué la durée médiane pendant laquelle une maison était sur le marché, tandis que la Delaware Association of Realtors a indiqué la moyenne, donc pas une comparaison exacte.)

Plus d’actualités immobilières au Delaware : La commission du Sussex approuve le développement de 758 maisons Northstar prévu à Lewes

La maire de Mount Laurel, Fozia Janjua, s’est félicitée du classement du canton, qui comptait 44 633 habitants dans le Recensement américain de 2020.

« Cela reflète l’environnement dynamique, accueillant et prospère que nous avons favorisé ici à Mount Laurel », a déclaré Janjua. « Je suis incroyablement fier des progrès que nous avons accomplis pour faire de notre ville un endroit où les gens veulent vivre, travailler et élever leur famille. »

Tory Schroff, résident de Mount Laurel et propriétaire du groupe immobilier Schroff à Moorestown, New Jersey, a remarqué à quel point les maisons sont recherchées à Mount Laurel.

« Nous avons vu beaucoup de gens venir du nord du New Jersey et de New York. Ils se rendent compte qu’ils peuvent vivre des modes de vie similaires, mais avec des réductions, de bons systèmes scolaires, des opportunités de travail et le fait d’être une plaque tournante centrale pour les villes côtières et la vie dans les grandes villes », a déclaré Schroff.

Realtor.com a déclaré que le code postal de Mount Laurel séduirait probablement les acheteurs à la recherche d’une communauté offrant « la bonne combinaison de taille et de commodités à distance de trajet du bureau ». Le prix médian était supérieur à celui de la zone métropolitaine, mais inférieur à celui des États-Unis.

Voici les 10 marchés les plus chauds du classement Realtor.com :

L’histoire continue