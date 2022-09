NEW YORK – (AP) – Les actions ont chuté à leur pire jour en plus de deux ans mardi, faisant chuter le Dow Jones Industrial Average de plus de 1 250 points, suite à la réalisation humble de Wall Street que l’inflation ne ralentit pas autant qu’espéré.

Le S&P 500 a chuté de 4,3 %, sa plus forte baisse depuis juin 2020. Le Dow Jones a chuté de 3,9 % et le composite Nasdaq a clôturé en baisse de 5,2 %. La vente a mis fin à une séquence de quatre jours de victoires consécutives pour les principaux indices boursiers et a effacé un rallye précoce sur les marchés européens.

Les prix des obligations ont également fortement chuté, faisant grimper leurs rendements, après qu’un rapport a montré l’inflation n’a ralenti qu’à 8,3 % en aoûtau lieu des 8,1% attendus par les économistes.

La lecture plus chaude que prévu incite les commerçants à se préparer à ce que la Réserve fédérale augmente finalement les taux d’intérêt encore plus haut que prévu lutter contre l’inflation, avec tous les risques pour l’économie que cela comporte. Les craintes concernant des taux plus élevés ont fait chuter les prix pour tout, de l’or aux crypto-monnaies en passant par le pétrole brut.

“Pour le moment, ce n’est pas tant le voyage qui préoccupe que la destination”, a déclaré Brian Jacobsen, stratège principal en investissement chez Allspring Global Investments. “Si la Fed veut augmenter et tenir, la grande question est de savoir à quel niveau.”

Le S&P 500 a chuté de 177,72 points à 3 932,69. La baisse n’a pas tout à fait annulé ses gains au cours des quatre derniers jours. L’indice est maintenant en baisse de 17,5 % depuis le début de l’année.

Le Dow a perdu 1 276,37 points à 31 104,97 et le Nasdaq a perdu 632,84 points à 11 633,57. Les grandes actions technologiques se sont évanouies plus que le reste du marché, alors que les 11 secteurs qui composent le S&P 500 ont coulé.

La majeure partie de Wall Street est entrée dans la journée en pensant que la Fed augmenterait son taux directeur à court terme de trois quarts de point de pourcentage lors de sa réunion de la semaine prochaine. Mais l’espoir était que l’inflation était en train de retomber rapidement à des niveaux plus normaux après avoir culminé en juin à 9,1 %.

L’idée était qu’un tel ralentissement permettrait à la Fed de réduire l’ampleur de ses hausses de taux jusqu’à la fin de cette année, puis de rester potentiellement stable jusqu’au début de 2023.

Le rapport de mardi a anéanti certains de ces espoirs.

“Cette donnée vient de marteler que la Fed n’aura pas les données pour faire autre chose que de continuer plus longtemps sur sa trajectoire de hausse des taux”, a déclaré Tom Martin, gestionnaire de portefeuille principal chez Globalt Investments. “Cela augmente simplement le risque d’une véritable récession.”

De nombreux points de données du rapport sur l’inflation étaient pires que prévu par les économistes, y compris certains auxquels la Fed accorde une attention particulière, comme l’inflation en dehors des prix de l’alimentation et de l’énergie.

Les marchés se sont concentrés sur une hausse de 0,6% de ces prix en août par rapport à juillet, soit le double de ce que les économistes attendaient, a déclaré Gargi Chaudhuri, responsable de la stratégie d’investissement chez iShares.

Les chiffres de l’inflation étaient tellement pires que prévu que les traders voient maintenant une chance sur trois pour une hausse des taux d’un point de pourcentage complet par la Fed la semaine prochaine. Ce serait le quadruple du mouvement habituel, et personne sur le marché à terme ne prévoyait une telle hausse un jour plus tôt.

La Fed a déjà relevé son taux d’intérêt de référence à quatre reprises cette année, les deux dernières augmentations de trois quarts de point de pourcentage. Le taux des fonds fédéraux se situe actuellement dans une fourchette de 2,25 % à 2,50 %.

« La Fed ne peut pas laisser l’inflation persister. Vous devez faire tout ce qui est nécessaire pour empêcher les prix d’augmenter”, a déclaré Russell Evans, directeur général d’Avitas Wealth Management. “Cela indique que la Fed a encore beaucoup de travail à faire pour faire baisser l’inflation.”

Des taux plus élevés nuisent à l’économie en rendant plus coûteux l’achat d’une maison, d’une voiture ou de toute autre chose achetée à crédit. Taux hypothécaires ont déjà atteint leur plus haut niveau depuis 2008, créant des difficultés pour l’industrie du logement. L’espoir est que la Fed puisse réussir la marche sur la corde raide consistant à ralentir suffisamment l’économie pour étouffer l’inflation élevée, mais pas au point de créer une récession douloureuse.

Les données de mardi mettent les espoirs d’un tel « atterrissage en douceur » sous une plus grande menace. Dans l’intervalle, des taux plus élevés font également baisser les prix des actions, des obligations et d’autres investissements.

Les investissements considérés comme les plus chers ou les plus risqués sont les plus durement touchés par la hausse des taux. Le bitcoin a chuté de 9,4 %.

En bourse, toutes les actions du S&P 500 sauf six ont chuté. La technologie et les autres entreprises à forte croissance ont chuté plus que le reste du marché car elles sont considérées comme les plus exposées au risque de taux plus élevés.

Certes, les pertes ne font que ramener le S&P 500 près de l’endroit où il se trouvait avant sa récente séquence de victoires. Cette course a été construite sur l’espoir que le rapport sur l’inflation de mardi montrerait un ralentissement plus réconfortant. L’effacement qui s’ensuit correspond à ce qui est devenu une tendance à Wall Street cette année : les actions chutent en raison des inquiétudes concernant l’inflation, augmentent dans l’espoir que la Fed puisse assouplir les taux, puis chutent à nouveau lorsque les données sapent ces espoirs.

Les rendements du Trésor ont immédiatement bondi sur les attentes d’une Fed plus agressive. Le rendement du Trésor à deux ans, qui a tendance à suivre les attentes des actions de la Fed, a grimpé à 3,74 % contre 3,57 % lundi soir. Le rendement à 10 ans, qui aide à dicter la direction que prennent les prêts hypothécaires et les taux des autres prêts, est passé de 3,36 % à 3,42 %.

Les attentes d’une Fed plus agressive ont également aidé le dollar à ajouter à ses gains déjà solides pour cette année. Le dollar a bondi par rapport aux autres devises en grande partie parce que la Fed a relevé ses taux plus rapidement et avec des marges plus importantes que de nombreuses autres banques centrales.

AP Business Writer Damian J. Troise a contribué. Veiga a rapporté de Los Angeles.

