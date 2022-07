Les marchés font face à ce qui pourrait être la semaine la plus importante de l’été avec la Fed, les bénéfices et les données économiques

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 10 juin 2022 à New York.

Il y a une quantité vertigineuse de nouvelles pour les marchés dans la semaine à venir, dont la plus importante sera la réunion de milieu de semaine de la Réserve fédérale.

Les deux plus grandes entreprises américaines – Microsoft et Apple – rapportent respectivement mardi et jeudi. Alphabet, parent de Google, publie ses résultats mardi, et Amazon rapporte jeudi. Meta Platforms, anciennement Facebook, rapporte mercredi. Au total, plus d’un tiers des entreprises du S&P 500 publient des rapports.

En plus de cela, plusieurs rapports économiques volumineux devraient alimenter le débat sur la question de savoir si l’économie se dirige vers ou est déjà en récession.

“Je pense que la semaine prochaine sera la semaine la plus importante de l’été entre les rapports économiques publiés, en ce qui concerne le PIB, l’indice du coût de l’emploi et la réunion de la Fed – et les 175 entreprises du S&P 500 déclarant des bénéfices”, a déclaré Leo Grohowski, directeur des investissements chez BNY Mellon Wealth Management.

Le produit intérieur brut du deuxième trimestre est attendu jeudi. Les données préférées de la Fed sur l’inflation des dépenses de consommation personnelle sont publiées vendredi matin, tout comme l’indice du coût de l’emploi. Les prix des maisons et les ventes de maisons neuves sont publiés mardi, et le sentiment des consommateurs est publié vendredi.

“Je pense que ce que ces grandes entreprises disent sur les perspectives sera plus important que les bénéfices qu’elles affichent… Lorsque vous combinez cela avec les rapports statistiques, qui seront rétrospectifs, je pense que ce sera une semaine volatile et importante, ” a déclaré Grohowski.

La préparation de la réunion de la Fed des 26 et 27 juillet s’est déjà avérée dramatique, les traders étant convaincus à un moment donné qu’une hausse complète des taux était imminente. Mais les responsables de la Fed ont repoussé ce point de vue, et les économistes s’attendent largement à une autre hausse de trois quarts de point, en plus d’une autre similaire en juin.

“De toute évidence, une hausse de 75 points de base est prévue dans le gâteau pour la semaine prochaine”, a déclaré Grohowski. “Je pense que la question est de savoir ce qui se passera en septembre. Si la Fed continue à rester trop serrée pendant trop longtemps, nous devrons augmenter notre probabilité de récession qui s’élève actuellement à 60% au cours des 12 prochains mois.”

La hausse des taux de la Fed est la plus agressive depuis des décennies, et la réunion de juillet intervient alors que les investisseurs tentent de déterminer si les politiques plus strictes de la banque centrale ont déjà déclenché ou déclencheront une récession. Cela rend les rapports économiques de la semaine à venir d’autant plus importants.