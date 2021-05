Les marchés fixés sur l’inflation pourraient ignorer les tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine

Drapeaux chinois et américains à l’extérieur du bâtiment d’une entreprise américaine à Pékin, Chine, le 21 janvier 2021.

« La jauge a oscillé en territoire négatif cette année … ce qui signifie que l’attention des investisseurs aux risques géopolitiques est inférieure à la moyenne des quatre dernières années », indique le rapport. « En conséquence, les chocs géopolitiques pourraient surprendre les investisseurs plus que d’habitude. »

Cela marque un changement d’attention par rapport aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ou à une attaque nucléaire en Corée du Nord, qui ont tous deux secoué les marchés ces dernières années.

Le BlackRock Investment Institute a déclaré lundi dans un rapport que son indicateur de risque géopolitique exclusif était tombé à son plus bas en quatre ans, les investisseurs se concentrant davantage sur l’inflation et la reprise économique que sur la géopolitique.

L’un des principaux risques que les marchés pourraient négliger est la séparation, ou «découplage», des deux plus grandes économies technologiques du monde. Les analystes ont noté que le président américain Joe Biden a poursuivi la position ferme de son prédécesseur sur la Chine « en se concentrant sur les technologies critiques », tandis que Pékin donne la priorité à l’autosuffisance en matière de technologie.

« Nous voyons une forte probabilité que le découplage des secteurs technologiques américains et chinois s’accélère en ampleur et en portée, malgré l’attention relativement faible portée » aux risques posés par la séparation des technologies chinoise et américaine, selon le rapport.