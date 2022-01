Les marchés européens nerveux alors que les investisseurs réagissent à la décision de la Fed et de l’Ukraine

LONDRES – Les actions européennes devraient plonger à l’ouverture jeudi alors que les marchés mondiaux réagissent mal à la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

L’indice britannique FTSE devrait ouvrir en baisse de 147 points à 7 323, le DAX allemand en baisse de 379 points à 15 071, le CAC 40 français en baisse de 175 points à 6 804 et le FTSE MIB italien en baisse de 675 points à 25 907, selon les données d’IG.

Les marchés mondiaux réagissent mal à l’indication de la Réserve fédérale mercredi qu’elle pourrait bientôt relever les taux d’intérêt pour la première fois en plus de trois ans.

Le groupe chargé de la politique de la Fed a déclaré qu’une augmentation d’un quart de point de pourcentage de son taux d’emprunt à court terme de référence est probable. Ce serait la première augmentation depuis décembre 2018.

le déclaration après la réunion du Federal Open Market Committee n’a pas fourni de date précise pour le moment où l’augmentation se produira, bien que des indications laissent à penser que cela pourrait se produire dès la réunion de mars. La déclaration vient en réponse à l’inflation à son niveau le plus élevé depuis près de 40 ans.

Les actions américaines ont initialement rebondi mercredi même après que la Réserve fédérale ait annoncé une hausse des taux d’intérêt à venir, mais le sentiment du jour au lendemain a changé.

Les contrats à terme sur actions américaines ont chuté mercredi soir; les contrats à terme liés au Dow Jones ont effacé les gains antérieurs et ont diminué de 398 points, soit 1,17%. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont respectivement chuté de 1,35% et 1,57%.

Les marchés d’Asie-Pacifique ont chuté de manière générale jeudi dans la nuit. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 3,3 % tandis que le Topix a baissé de 2,3 %. En Corée du Sud, l’indice de référence Kospi a chuté de 3,13 % et à Hong Kong, l’indice Hang Seng et l’indice Hang Seng Tech ont chuté de 2,56 % et 4,61 %, respectivement. Les parts de la Chine continentale ont également diminué.

Les bénéfices en Europe proviennent jeudi de Deutsche Bank, ainsi que d’Unicredit, LVMH, SAP, Banco Sabadell, easyJet, Diageo et STMicroelectronics.

Renault fournira une mise à jour stratégique sur l’alliance Nissan/Mitsubishi et, sur le front des données, les chiffres du sentiment des consommateurs GfK en Allemagne sont attendus.

– Jeff Cox, Tanaya Macheel et Abigail Ng de CNBC ont contribué à ce rapport de marché.