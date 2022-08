Les marchés du logement les moins abordables aux États-Unis

Voici les 12 marchés du logement les moins abordables aux États-Unis, ainsi que le revenu médian des ménages, le prix médian des maisons et le pourcentage de revenu requis pour devenir propriétaire à chaque endroit.

L’indice prend en compte le revenu médian des ménages, les prix de vente médians à l’aide des listes RealtyHop, les impôts fonciers locaux à l’aide des données du recensement de l’American Community Survey (ACS) et les dépenses hypothécaires. Les dépenses hypothécaires projetées supposent une hypothèque de 30 ans, un taux d’intérêt de 5,5 % et une mise de fonds de 20 %.

Il semble y avoir un certain refroidissement sur le marché du logement. Mais cela ne signifie pas que les maisons deviennent plus abordables partout.

Revenu médian des ménages : 79 797 $

79 797 $ Prix ​​médian d’une maison : 775 000 $

775 000 $ Partage des revenus : 59,38%

Pour être propriétaire, une famille moyenne vivant à Miami, Los Angeles ou New York devrait consacrer plus de 80 % de son revenu annuel au logement. Les 20 % restants devraient être suffisants pour couvrir toutes les autres dépenses, ce qui est probablement insoutenable.

Kevin O’Leary, juge sur “Money Court” de CNBC conseille aux propriétaires potentiels de suivre la règle des ⅓ lors de l’achat. Cela signifie que seulement ⅓ de votre revenu après impôts devrait aller à votre maison. Toute personne gagnant le revenu médian dans l’un des endroits ci-dessus serait bien en dehors de cette règle.

Au lieu de cela, “vous devrez peut-être vivre dans un appartement plus petit si vous louez, ou acheter une maison plus petite pour commencer”, a précédemment déclaré O’Leary à CNBC Make It.

La règle d’O’Leary est similaire aux conseils émis pour la première fois par le gouvernement américain en 1981 indiquant que vous ne devriez pas dépenser plus de 30 % de votre revenu pour les frais de logement, y compris les intérêts hypothécaires, les impôts fonciers et l’entretien.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Le marché du travail se dégrade-t-il vraiment ? 3 demandeurs d’emploi récents interviennent