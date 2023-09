Les marchés du carbone sont de « fausses solutions », déclare un activiste lors du 1er Sommet africain sur le climat

Un militant écologiste nigérian a déclaré mercredi lors du premier Sommet africain sur le climat que les marchés du carbone sont de « fausses solutions », rappelant clairement que les 1,3 milliard d’habitants de l’Afrique ne soutiennent pas tous que les pays les plus riches utilisent les espaces verts du continent pour compenser la pollution continue chez eux.

Le sommet a cherché à redéfinir le continent africain, qui possède d’énormes quantités de minéraux énergétiques propres et de sources d’énergie renouvelables, comme étant moins une victime du changement climatique entraîné par les plus grandes économies du monde et davantage comme une solution.

Mais investir dans le continent en échange de la possibilité de continuer à polluer ailleurs a suscité la colère de certains en Afrique qui préfèrent voir la Chine, les États-Unis, l’Inde, l’Union européenne et d’autres freiner leurs émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète.

LES GROUPES VERTS CIBLANT LES HOMARDIERS À COL BLEU SONT LARGEMENT FINANCÉS PAR L’ARGENT NOIR

« Nous rejetons les solutions forcées sur nos terres », a déclaré Priscilla Achakpa, fondatrice du Women Environmental Programme, basé au Nigéria, aux participants au sommet le dernier jour de l’événement. Elle a exhorté ce qu’on appelle le « Nord global » à « s’éloigner de la perspective du passé colonial ».

Le sommet s’inscrit dans le cadre des préparatifs de l’Afrique pour la prochaine conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui doit avoir lieu à Dubaï en décembre.

Le sommet a réuni en grande partie des dirigeants du gouvernement, des entreprises et de la société civile, dont beaucoup sont des vétérans d’autres rassemblements sur le climat.

« Aller d’un événement à l’autre ne nous laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir de manière constructive » pour combler les écarts qui divisent encore les communautés sur les meilleurs moyens de réduire les émissions, Simon Stiell, secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. , dit.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les marchés du carbone, dans lesquels les pollueurs compensent efficacement leurs émissions en investissant dans des initiatives de plantation d’arbres ou de conservation, sont moins chers à l’achat en Afrique que dans de nombreuses autres régions du monde où les programmes sont plus strictement réglementés. Les pays africains recherchent un meilleur prix pour les aider à atteindre leurs propres objectifs de réduction des émissions.

Sur le marché africain, le continent gagne moins de 10 dollars par tonne de carbone. D’autres régions peuvent recevoir plus de 100 $ pour le même montant. Dans le cadre du commerce du carbone, un crédit émis équivaut à 1 tonne de dioxyde de carbone ou un autre équivalent de gaz à effet de serre éliminé de l’atmosphère.

Le marché volontaire du carbone, qui reste dominant en Afrique, est en proie à des problèmes d’intégrité et de transparence. Les groupes environnementaux craignent que le fait de continuer à polluer soit un laissez-passer.