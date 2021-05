Les marchés des capitaux doivent mener la transition vers une économie à taux zéro net

Une maison est vue détruite à la suite de l’ouragan Delta à Creole, Louisiane, États-Unis, le 10 octobre 2020. Photo prise avec un drone. Adrees Latif | Reuters

Le changement climatique est le plus grand défi auquel l’humanité a été confrontée et ses conséquences ne sont déjà que trop évidentes. Il y a eu une énorme augmentation des catastrophes climatiques au cours des deux dernières décennies, entraînant la mort de plus de 1,2 million de personnes et affectant plus de 4 milliards de personnes au total, selon le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe. La réponse du monde à ce jour a été insuffisante pour faire face à cette menace existentielle pour notre planète. Les objectifs actuels d’émissions de carbone des entreprises sont insuffisants pour éviter une catastrophe climatique. Sur leur trajectoire actuelle, les sociétés cotées ne seront guère plus vertes en 2050 qu’elles ne le sont aujourd’hui, avec environ 80% des entreprises dépassant le budget d’émissions nécessaire pour maintenir le réchauffement climatique sous 2 degrés Celsius. L’analyse par MSCI de son indice All Country World Investable Markets (MSCI ACWI IMI) – une mesure d’environ 9000 sociétés cotées en bourse dans 50 marchés développés et émergents d’une valeur marchande supérieure à 70 billions de dollars – a révélé que ces entreprises émettent actuellement environ 11,2 gigatonnes de carbone. équivalent de dioxyde (CO 2 e). Notre modèle indique que, sans aucune modification des pratiques actuelles, ces entreprises émettront 16,8 gigatonnes de CO 2 e d’ici 2050, conduisant à une planète plus chaude de 3,5 ° C d’ici la fin du siècle. Cette trajectoire démontre l’énorme défi pour atteindre le net zéro et l’urgence d’agir maintenant. La lutte contre le changement climatique exigera la plus grande reconstruction de l’économie mondiale depuis la révolution industrielle, et ce sont les propriétaires du capital – qu’il s’agisse d’institutions ou d’individus – qui seront essentiels pour effectuer cette transformation à l’échelle du marché. Il est dans leur intérêt de le faire – en plus de sauver le monde, ils sauveront leurs portefeuilles grâce à des investissements durables à long terme. Les effets du changement climatique auront un impact significatif sur la tarification des actifs financiers, le risque et le rendement des investissements, ainsi que l’accès et le coût du capital.

Les propriétaires de capitaux doivent immédiatement commencer à réaffecter leur capital vers des investissements moins intensifs en émissions conformément aux scénarios climatiques largement acceptés. Il existe trois grandes approches que les propriétaires d’actifs devraient utiliser pour concentrer leurs actions et augmenter le rythme et l’évolutivité de leur impact. Premièrement, les propriétaires de capitaux devraient viser une décarbonation annuelle conforme à ce qui est nécessaire pour réduire les émissions mondiales de carbone totales de près de 10% par an. Pour ce faire, ils pourraient réduire leur exposition aux investissements les plus à risque de se retrouver bloqués en raison du changement climatique tout en orientant les capitaux vers le développement rapide d’alternatives énergétiques propres et de technologies et d’infrastructures vertes pour stimuler une économie à taux zéro. Cela peut nécessiter un changement dans l’allocation stratégique des actifs et la gestion des risques pour les propriétaires d’actifs institutionnels. Deuxièmement, les propriétaires d’actifs doivent vérifier si leur changement dans l’allocation du capital montre l’effet souhaité non seulement de l’écologisation de leurs propres portefeuilles, mais de l’économie mondiale plus largement. Ils doivent être prêts à utiliser un engagement actionnarial intensif comme levier supplémentaire avec les entreprises en retard. Troisièmement, les propriétaires de capital devraient passer à une politique de référence de placement qui fournit une orientation claire et un point de référence pour aider les portefeuilles à évoluer vers le zéro net. Un indice climatique, par exemple, pourrait être une option pour certains propriétaires d’actifs qui promeuvent activement la voie vers une économie nette zéro. D’autres acteurs des marchés financiers ont également un rôle essentiel à jouer pour accélérer le rythme du changement. Par exemple, les gestionnaires d’actifs doivent acquérir une expertise pour soutenir les investissements dans les énergies propres, les technologies vertes et les infrastructures. Les banques doivent financer les entrepreneurs et les innovateurs avec le capital nécessaire pour investir et développer des entreprises plus vertes, tandis que de nouveaux types de titres et des pratiques de prêt aux entreprises respectueuses de l’environnement sont nécessaires pour passer à un taux net zéro.

