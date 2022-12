Les marchés de Noël voient leurs échanges s’effondrer “en raison de la bureaucratie du Brexit”

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le nombre d’entreprises sur les marchés de Noël du Royaume-Uni a chuté de plus d’un cinquième depuis le Brexit, a-t-il émergé – certaines des plus grandes villes britanniques étant les plus durement touchées par le déclin.

Il y aura 21% de commerçants en moins sur les premiers marchés post-Covid cette année par rapport aux chiffres pré-Brexit, selon les chiffres des autorités locales partagés avec L’indépendant Afficher.

Les capitales britanniques ont connu certains des ralentissements les plus prononcés, le marché de Noël phare d’Édimbourg devant voir environ la moitié moins de commerçants cette année qu’avant la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Le West End de Londres a enregistré la plus forte baisse de toutes les personnes interrogées, passant de 247 entreprises commerciales en 2019 à seulement 119 cette année, soit une baisse de 51 %.

Le groupe de campagne internationaliste Best for Britain – qui a obtenu des chiffres de plus de 50 conseils à la suite de demandes d’accès à l’information – a déclaré qu’il était clair que la bureaucratie post-Brexit était un “dissuasif” majeur pour les commerçants saisonniers en provenance des pays de l’UE.

Leeds a été contraint de supprimer leur marché “Christkindelmarkt” cette annéeles organisateurs citant les «coûts et complications» post-Brexit frappant les commerçants allemands comme un facteur majeur de l’annulation.

Alors que d’autres facteurs, notamment l’augmentation des coûts de l’énergie et les travaux routiers, ont un impact, les principaux organisateurs du marché affirment que l’industrie a été durement touchée par la bureaucratie du Brexit.

Market Place Europe – qui exploite des marchés de Noël à travers le Royaume-Uni – a déclaré que les «restrictions et exigences» post-Brexit avaient conduit de nombreux commerçants de l’UE à se retirer.

“Le Brexit semble avoir eu un impact significatif sur le nombre de commerçants de l’UE qui fréquentent les marchés de Noël au Royaume-Uni”, a déclaré le directeur général Allan Hartwell. L’indépendant.

“D’après ce que j’entends d’autres opérateurs du marché de Noël, il y a beaucoup moins de commerçants européens présents”, a-t-il ajouté. “Le marché de Leeds a été annulé cette année et Southampton a presque connu le même sort, car de nombreux commerçants principaux n’ont pas voyagé depuis l’Allemagne.”

M. Hartwell a noté qu’en raison des accords du protocole d’Irlande du Nord, les commerçants de l’UE peuvent plus facilement opérer à Belfast que dans les villes de la Grande-Bretagne continentale. Le marché de Noël de Belfast a résisté à la tendance générale en augmentant de 15% par rapport à 2019.

Naomi Smith, directrice générale de Best for Britain – qui milite pour des liens plus étroits avec l’UE – a déclaré qu’il était “clair que les marchés de Noël à travers le pays ressentent également les retombées de la dinde de ce gouvernement panto d’un accord sur le Brexit”.

Elle a ajouté: «La bureaucratie du Brexit a rendu les affaires plus coûteuses et est un moyen de dissuasion efficace pour les commerçants européens qui s’installent dans les centres-villes du Royaume-Uni. Le gouvernement doit s’efforcer de reconstruire un partenariat économique plus étroit avec nos voisins les plus proches, sinon nous pouvons nous attendre à la même chose l’année prochaine.

Les marchés de Noël ont contribué jusqu’à 500 millions de livres sterling de dépenses directes en Angleterre et au Pays de Galles en 2017, selon la Local Government Association.

Les dernières découvertes ajoutent aux inquiétudes selon lesquelles le Brexit nuit aux économies saisonnières, après que des recherches antérieures aient montré une chute de 45% du nombre d’artistes britanniques dans les festivals de musique d’été en Europe.

Les experts de l’industrie de la musique ont également souligné les impacts du Brexit sur les coûts des festivals britanniques après l’annonce que les billets pour Glastonbury seraient 26 % plus chers l’année prochaine.