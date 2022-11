Les marchés de la cryptographie ont besoin d’une réglementation pour éviter les situations de type FTX

Le fondateur et PDG de Coinbase, Brian Armstrong, assiste à Consensus 2019 au Hilton Midtown le 15 mai 2019 à New York.

FTX – jusqu’à récemment l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde – a déclaré faillite vendredi après que des révélations sur ses pratiques commerciales ont entraîné une vague de retraits de clients, sans fonds suffisants pour effectuer ces retraits.

Coinbase n’a aucune exposition matérielle à FTX, mais j’ai beaucoup de sympathie pour toutes les personnes impliquées dans la situation actuelle. C’est stressant chaque fois qu’il y a un potentiel de perte de clients dans notre industrie, et beaucoup de gens perdent beaucoup d’argent à cause des difficultés de FTX.

Il est également important de savoir clairement pourquoi cela s’est produit – et ce qui doit changer si nous voulons éviter que quelque chose comme ça ne se reproduise.

La chute de FTX semble être le résultat de pratiques commerciales risquées et contraires à l’éthique, y compris des conflits d’intérêts entre des entités profondément imbriquées et des décisions de prêter des actifs à des clients sans autorisation. Il convient de noter que ces activités se produisent également sur les marchés financiers traditionnels – et en fait, la technologie blockchain facilitera le suivi et les poursuites au fil du temps.

À la suite des événements de cette semaine, nous voyons déjà des appels à plus de réglementation de l’industrie de la cryptographie, avec des restrictions plus strictes sur l’accès et l’innovation. Le problème est que, jusqu’à présent, les régulateurs américains ont refusé de fournir des réglementations claires et sensées pour la cryptographie qui protégeraient les consommateurs.

La réglementation de la cryptographie aux États-Unis a été difficile à naviguer et les régulateurs n’ont jusqu’à présent pas réussi à fournir un cadre pratique pour la manière dont ces services peuvent être offerts de manière sûre et transparente. Cela signifie qu’une panoplie de produits financiers basés sur la cryptographie, y compris les prêts, le trading sur marge, la vente à découvert et d’autres outils qui sont entièrement légaux et réglementés sur les marchés financiers traditionnels, sont pratiquement interdits aux États-Unis. Les équipes entrepreneuriales qui créent de nouveaux produits décentralisés ont peur de se développer. des États-Unis par crainte de litiges. Ils ne veulent pas enfreindre les règles et, pour l’instant, ils ne savent pas quelles sont les règles.

En conséquence, les consommateurs américains et les commerçants avancés se sont engagés avec des plates-formes offshore risquées en dehors de la juridiction – et de la protection – des régulateurs américains. Aujourd’hui, plus de 95% de l’activité de trading de crypto se produit sur des bourses à l’étranger.

Une partie de la raison pour laquelle FTX a pu faire ce qu’elle a fait est qu’elle opère aux Bahamas, un petit pays insulaire avec très peu de surveillance réglementaire et de capacité à superviser les entreprises de services financiers. Les régulateurs ont-ils forcé FTX à se comporter comme il l’a fait ? Non. Mais ils ont créé une situation où FTX pouvait prendre des risques dangereux sans répercussions.

Au lieu de mettre en place des directives claires pour la cryptographie, les régulateurs américains se sont concentrés sur la réglementation par l’application – poursuivant les entreprises basées aux États-Unis pour ne pas avoir suivi les règles sans réellement établir quelles sont ces règles. Coinbase lui-même a été victime de cette pratique plus tôt cette année, lorsque la SEC a accusé la société de coter des titres non enregistrés, une accusation que nous nions fermement. C’est mauvais pour la compétitivité des États-Unis et mauvais pour les Américains qui perdent de l’argent lorsque des entreprises étrangères s’effondrent.

Tout cela aide à expliquer pourquoi une réglementation plus sévère ne ferait qu’aggraver le problème des entreprises de cryptographie et des utilisateurs de cryptographie à l’étranger. Au lieu de cela, nous avons besoin plus intelligent réglementation qui protège les consommateurs et fait des États-Unis un endroit plus attrayant pour les sociétés de cryptographie.

Malgré l’idée dominante selon laquelle les entreprises de cryptographie ne veulent pas être réglementées, de nombreuses entreprises, sinon la plupart, travaillent avec les décideurs depuis des années. Ceux d’entre nous qui se soucient de l’avenir de la cryptographie veulent créer une réglementation sensée pour les échanges centralisés et les dépositaires aux États-Unis et dans d’autres régions.

À long terme, l’industrie de la cryptographie a la possibilité de construire un meilleur système en utilisant une finance décentralisée et des portefeuilles auto-dépositaires qui ne reposent pas sur des tiers de confiance comme les échanges. Au lieu de cela, les clients pourront faire confiance au code et aux mathématiques, et tout pourra être publiquement auditable sur la blockchain. Jusque-là, cependant, les régulateurs doivent établir des règles claires qui ramènent la cryptographie à terre, encouragent l’innovation et protègent les consommateurs.

Les États-Unis se sont toujours enorgueillis d’être à l’avant-garde des nouvelles technologies et industries. Avec plus de 200 millions d’utilisateurs mondiaux de crypto et de pays qui commencent à piloter des programmes de monnaie numérique et à accepter le bitcoin comme monnaie légale, le temps de la crypto est venu.

Désormais, les États-Unis ont le choix : prendre l’initiative en fournissant une réglementation claire et orientée vers les entreprises, ou risquer de perdre un moteur clé de l’innovation et de l’égalité économique.

Brian Armstrong est le PDG et cofondateur de Coinbase.