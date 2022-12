Les marchés clôturent l’année en baisse, après une semaine de négociation légère

Les marchés ont clôturé la semaine – et l’année – dans le rouge, car le soi-disant rassemblement du Père Noël ne s’est pas concrétisé. En plus d’une éventuelle « façade » par laquelle les gestionnaires de fonds abandonnent les actions sous-performantes à la fin d’un trimestre pour éviter de rendre public la propriété de ces positions, le marché a également sans aucun doute été sous pression par la vente à perte fiscale cette semaine. Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,25% vendredi lors d’une journée de négociation calme. Les actions ont connu leur pire année depuis 2008. Sous le capot, les financières ont clôturé la semaine dans le vert, suivies de l’énergie, tandis que les matériaux ont mené à la baisse, suivis des biens de consommation de base et des services publics. Pendant ce temps, l’indice du dollar américain s’est replié autour du niveau 103. L’or oscille à un peu plus de 1 800 $ l’once. Les prix du brut West Texas Intermediate oscillent autour de 80 dollars le baril, tandis que le rendement du Trésor à 10 ans se situe autour de 3,89 %. Les marchés seront fermés le lundi 2 janvier, à l’occasion du Nouvel An. Échanges de club Jeudi, nous avons acheté 500 actions supplémentaires de Ford Motor (F). Jim Cramer’s Charitable Trust détient désormais 6 500 actions de F, augmentant sa pondération dans le portefeuille à environ 2,63 % contre environ 2,44 %. Rétrospective Au sein du portefeuille, aucune société n’a publié de bénéfices cette semaine. Sur le front macroéconomique: les ventes de maisons en attente aux États-Unis ont chuté de 4% d’un mois sur l’autre en novembre, a annoncé mercredi la National Association of Realtors, une baisse bien plus importante que la baisse de 0,8% prévue par les analystes. Jeudi, les demandes initiales de chômage pour la semaine se terminant le 24 décembre se sont élevées à 225 000, a indiqué le département américain du Travail. C’est une augmentation de 9 000 par rapport à la semaine précédente, conformément aux attentes des analystes. Ce qui nous attend La saison des résultats tire à sa fin. Cependant, Club holding Constellation Brands (STZ) publie ses résultats du troisième trimestre fiscal avant la cloche d’ouverture jeudi. Voici quelques autres rapports sur les bénéfices et chiffres économiques à surveiller au cours de la semaine à venir. Mardi 3 janvier Avant la cloche : SemiLEDS Corp (LEDS) Après la cloche : SMART Global (SGH) 9 h 45 HE : fabrication Flash PMI Mercredi 4 janvier Avant la cloche : UniFirst Corp (UNF) Après la cloche : Resources Connection (RGP), Richardson Electronics (RELL), Simulations Plus (SLP) 10 h 00 HE : PMI de fabrication ISM 10 h 00 HE : Offres d’emploi JOLTS 14 h 00 HE : minutes du FOMC Jeudi 5 janvier Avant le cloche : Conagra Brands (CAG), Helen of Troy (HELE), Lamb Weston (LW), RPM International (RPM), Walgreens Boots Alliance (WBA), MSC Industrial (MSM), Schnitzer Steel (SCHN) Après la cloche : Canard Creek Tech (DCT), Franklin Covey (FC) 8 h 15 HE : Rapport ADP sur l’emploi 8 h 30 HE : Demandes initiales d’assurance-chômage 9 h 45 HE : Services Flash PMI Vendredi 6 janvier Avant la cloche : Greenbrier Companies ( GBX) 8 h 30 HE : masse salariale non agricole 10 h 00 HE : commandes d’usine 10 h 00 HE : services ISM PMI (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné à la CNBC Club d’investissement avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Illumination du sapin de Noël à l’extérieur du NYSE, le 30 novembre 2022. Source : NYSE