Les marchés clôturent la semaine en baisse et augmentent encore les taux d’intérêt l’année prochaine

C'était une histoire de deux moitiés cette semaine, avec des actions en hausse au début de la semaine avant d'inverser le cap mercredi après-midi sur le sentiment belliciste de la Réserve fédérale. Comme prévu, la banque centrale a relevé ses taux d'intérêt de 50 points de base, portant le taux d'emprunt au jour le jour dans une fourchette cible comprise entre 4,25 % et 4,5 %. Mais ce qui a contrarié les marchés, c'est l'indication du président de la Fed, Jerome Powell, selon laquelle la Fed pourrait continuer à augmenter les taux plus longtemps pour maîtriser l'inflation. Le S&P 500 a perdu environ 2,25% sur la semaine, clôturant vendredi en baisse de plus de 1%. Dans le même temps, le gouvernement américain a publié cette semaine son indice mensuel des prix à la consommation (IPC), montrant que les prix ont augmenté à un rythme plus lent que prévu pour novembre, un autre signe que l'inflation pourrait avoir atteint un sommet. Mais même avec l'augmentation des points de données montrant que l'inflation ralentit, nous pensons que la Fed pourrait continuer à relever les taux à 5,5 % l'année prochaine. La banque centrale doit voir l'inflation non seulement ralentir mais reculer, une réduction de l'inflation des salaires étant primordiale pour que la Fed puisse assouplir la politique monétaire. Sous le capot, le secteur de la consommation discrétionnaire a mené à la baisse cette semaine, suivi par la finance et la technologie. L'énergie a été le seul secteur à clôturer en hausse cette semaine. Pendant ce temps, l'indice du dollar américain se maintient juste sous le niveau de 105. Le prix de l'or reste à environ 1 800 $ l'once. Les prix du brut West Texas Intermediate (WTI) oscillent juste au-dessus de 74 $ le baril, tandis que le rendement du Trésor à 10 ans se situe autour de 3,5 %. Rétrospective Aucune entreprise du portefeuille n'a publié de bénéfices cette semaine. Sur le front macroéconomique : Les consommateurs ont réduit leurs dépenses en novembre, avec des ventes au détail en baisse de 0,6 %, a rapporté jeudi le département américain du Travail. C'était une baisse plus prononcée que les 0,3% prévus par Wall Street. Jeudi également, la Fed a publié des données montrant que la production des usines américaines a diminué pour le moment depuis juin , de 0,2 %. Les demandes initiales de chômage pour la semaine se terminant le 10 décembre se sont élevées à 211 000, une baisse de 20 000 par rapport à la semaine précédente et inférieure aux attentes de 232 000. Ce qui nous attend La saison des résultats tire à sa fin et aucun avoir du Club ne sera publié la semaine prochaine. Voici quelques autres rapports sur les bénéfices et chiffres économiques à surveiller dans la semaine à venir : Lundi 19 décembre Après la cloche : Heico Corp (HEI), Steelcase (SCS) Mardi 20 décembre Avant la cloche : General Mills (GIS), FactSet (FDS), Embecta (EMBC) Après la cloche : Nike (NKE), FedEx (FDX), Worthington Industries (WOR), CalAmp (CAMP), BlackBerry (BB), AAR Corp (AIR) 8h30 HE : Mise en chantier mercredi 21 décembre Avant la cloche : Carnival (CCL), Cintas (CTAS), Rite Aid (RAD), Toro Co (TTC) Après la cloche : Micron (MU), MillerKnoll (MLKN) 10h00 HE : Ventes de maisons existantes Jeudi 22 décembre Avant la cloche : Paychex (PAYX), CarMax (KMX), Apogee Enterprises (APOG) Après la cloche : Mission Produce (AVO) 8 h 30 HE : Demandes initiales de chômage 8 h 30 ET : Prix intérieur brut Vendredi 23 décembre 8 h 30 HE : Commandes de biens durables 8 h 30 HE : Dépenses et revenus personnels 10 h 00 HE : Ventes de maisons neuves

Le bâtiment de la Réserve fédérale est vu avant que le conseil d’administration de la Réserve fédérale ne signale son intention d’augmenter les taux d’intérêt en mars alors qu’il se concentre sur la lutte contre l’inflation à Washington, le 26 janvier 2022. Josué Roberts | Reuter