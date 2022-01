Les marchés boursiers mondiaux volatils alors qu’une action soutenue pour cibler l’inflation se profile à l’horizon | Actualité économique

« Apparemment, la récente déroute du marché n’a pas donné froid aux pieds à Powell et aux membres de la Fed, ce qui signifie qu’ils sont prêts à assumer davantage de pertes sur le front des actions pour maîtriser l’inflation. »

« Ses paroles ont fait baisser les actions américaines et faire grimper le dollar américain.

La perspective d’une hausse des taux américains a poussé les actions de Wall Street à des niveaux record jusqu’à présent cette année, les actions technologiques, considérées comme un plus grand risque dans un environnement inflationniste plus élevé, endurant les pires souffrances.

Le FTSE 100 a connu une baisse de 1% alors qu’il y avait des baisses similaires en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

Les marchés européens devaient reculer de 3 % à l’ouverture, mais les chutes ont été plus modérées que prévu.

Alors que les marchés américains ont eu peu de temps pour réagir après la conclusion de la conférence de presse du président de la Fed, Jay Powell, mercredi, les contrats à terme ont baissé de plus de 1,5 % jeudi pour s’appuyer sur les pertes tardives.

Le Fonds monétaire international avait averti ce mois-ci que la hausse des taux américains aurait des répercussions néfastes sur les économies émergentes, car le coût du service de leurs dettes augmenterait en raison d’un dollar probablement plus fort.

Ils ont dit que ce qui avait effrayé les marchés était la force des remarques de la Fed – avec les contrats à terme sur les fonds fédéraux, qui suivent les attentes de taux à court terme, évaluant désormais plus de quatre augmentations de taux cette année.

L’inflation au Royaume-Uni atteint son plus haut niveau en 30 ans

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible

Mises à jour COVID en direct du Royaume-Uni et du monde entier

L’inflation américaine, à 7% en décembre, est à son le plus haut niveau depuis 40 ans . Il a bondi à l’échelle mondiale, y compris au Royaume-Uni en raison de flambées sans précédent des coûts de l’énergie et de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.