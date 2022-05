Les marchés boursiers indien et chinois pourraient quadrupler d’ici 2050, selon le PDG d’Abrdn

Les analystes de Goldman Sachs ont récemment déclaré qu’ils «voyaient la lumière au bout du tunnel», et Bird a soutenu la vision à long terme selon laquelle les actions asiatiques peuvent passer de «retardataires à leaders», en termes de performances et de leur rôle dans la lutte contre le climat. crise.

“La Chine et l’Inde devraient devenir respectivement la plus grande et la troisième plus grande économie du monde au cours de la prochaine décennie, tandis que leurs consommateurs dicteront de plus en plus les goûts et les tendances mondiales. La capitalisation de leurs marchés boursiers pourrait également être multipliée par quatre ou plus d’ici 2050”, Oiseau prédit.

“D’autres pays de la région présentent également des opportunités intéressantes. Le Bangladesh, l’Indonésie et le Vietnam ont certains des taux de croissance potentiels les plus élevés au monde, tandis que les populations vieillissantes du Japon et de la Corée du Sud ont accumulé des économies importantes qui doivent être mieux exploitées. Et , en tant que centre financier mondial le plus ouvert de la région, Singapour sera au cœur de tout cela.”

Cependant, Bird a reconnu qu’il est peu probable que les progrès soient linéaires, la mondialisation qui a entraîné la croissance économique de l’Asie risquant de s’essouffler et le changement climatique posant un “défi aigu” pour la région.

“Un sous-produit de la croissance de l’Asie est qu’elle a représenté la part du lion de l’augmentation des émissions mondiales de carbone au cours des trois dernières décennies. Cette empreinte humaine accrue est également évidente dans l’augmentation de la pollution atmosphérique et la perte de biodiversité”, a-t-il déclaré.