Les marchés boursiers font face à une « tempête parfaite » alors que les taux élevés et les craintes de la Chine mordent, avertissent les analystes

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York le 16 août 2023 à New York.

Le dossier de protection contre la faillite d’Evergrande, bien qu’inquiétant isolément, a suscité une plus grande inquiétude concernant le marché immobilier chinois lorsqu’il est combiné à la décision de son homologue Country Garden plus tôt cette semaine de suspendre les paiements sur certaines de ses obligations à partir de lundi.

« Qu’il s’agisse de la crise qui se prépare sur le marché immobilier chinois, de la flambée des rendements obligataires américains sur les craintes que les taux restent plus élevés plus longtemps ou de la forte baisse des ventes au détail au Royaume-Uni, les choses commencent à paraître un peu moche là-bas », AJ Bell Investment Le directeur Russ Mold a déclaré par e-mail.

En tant que tel, Barclays recommande aux investisseurs d’adopter une approche « haltère » impliquant des allocations aux actions cycliques et défensives et une « inclinaison vers la valeur ».

Le symposium de Jackson Hole de la Fed sera au centre de l’attention la semaine prochaine, ainsi que les lectures éclair du PMI (indice des directeurs d’achat) d’une foule de grandes économies, les États-Unis particulièrement intéressants alors que la croissance continue de surprendre à la hausse.

Bien que les marchés semblent reconnaître davantage les risques mis en évidence par les économistes ces derniers mois, David Roche, président d’Independent Strategy, a déclaré jeudi à CNBC que le ralentissement pourrait se poursuivre une fois que l’ensemble des risques géopolitiques et macroéconomiques serait intégré.

« Je pense que lorsque la correction arrive, lorsque les gens réalisent que les bénéfices font partie de l’ajustement à la baisse de l’inflation, et lorsqu’ils réalisent que tous ces problèmes que vous voyez d’Amérique latine, et… d’Afrique comme le Niger et toute la ceinture sahélienne, et quand vous regardez les problèmes en Chine, je pense que la baisse des marchés est encore très importante à ces niveaux et ils ne sont pas évalués pour cela », a déclaré Roche.