Les marchés boursiers augmentent alors que Nvidia progresse grâce au boom de l’IA générative – business live

Depuis 1h 02h54 HAE La hausse des ventes de Nvidia et les espoirs de fin du cycle de hausse aident les marchés boursiers Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct et continue des marchés économiques, économiques et financiers. Les marchés boursiers ont gagné du terrain après le fabricant de puces Nvidia tard hier soir, il a montré qu’elle profitait toujours du boom de l’intelligence artificielle générative. On dirait vraiment qu’une nouvelle ère informatique a commencé : #Nvidia annonce un chiffre d’affaires de 10,32 milliards de dollars pour les centres de données au deuxième trimestre, en hausse de 171 % sur un an. « Au cours du trimestre, les principaux fournisseurs de services cloud ont annoncé des infrastructures massives Nvidia H100 (intelligence artificielle), » a déclaré le PDG Jensen Huang.… pic.twitter.com/wMiee1tZf8 – Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 23 août 2023 Les actions du fabricant de puces ont augmenté de 7 % après les heures d’ouverture, ce qui signifie qu’elles devraient ouvrir à un niveau record plus tard dans la journée. La ligne du haut : Le fabricant de puces Nvidia a largement dépassé les attentes trimestrielles, engrangeant 13,5 milliards de dollars de revenus – plus de 2 milliards de dollars de plus que les 11,2 milliards de dollars prédits par les analystes de Wall Street – dans un contexte de demande croissante pour ses puces informatiques qui alimentent les systèmes d’intelligence artificielle (IA). Le deuxième trimestre à succès survient à un moment de battage médiatique intense autour de l’IA générative, une ambiance que Nvidia est particulièrement bien placée pour capturer. L’entreprise, âgée de 30 ans, est l’un des plus grands gagnants du boom de l’IA et est désormais évaluée à plus de 1 000 milliards de dollars, ses puces alimentant presque toutes les principales applications d’intelligence artificielle du monde, y compris ChatGPT. Le fabricant de puces Nvidia dépasse les attentes trimestrielles avec un chiffre d’affaires de 13,5 milliards de dollars En savoir plus celui de Hong-Kong Hang Seng l’indice est en hausse de 2,2%, tandis que Indice composite de la Bourse de Shanghai l’indice a gagné 0,4% à quelques minutes de la fin des échanges. Les contrats à terme suggèrent que le FTSE100 et l’Allemagne Dax l’indice de référence gagnerait 0,6% à l’ouverture ce matin. Ce n’est pas seulement Nvidia qui a remonté l’ambiance. Dans le monde parfois sens dessus dessous des marchés financiers, faiblesse des données économiques américaines et européennes a peut-être aidé le marché boursier. Les chiffres de l’indice des directeurs d’achat (PMI) de S&P Global (qui a acheté IHS Markit) ont livré hier une série de nouvelles négatives pour l’économie mondiale. Le Royaume-Uni en alerte à la récession sur fond de ralentissement de l’activité du secteur privé En savoir plus Analystes chez Banque Allemandedirigé par Henri Allena écrit: Les inquiétudes concernant un atterrissage brutal se sont intensifiées au cours des dernières 24 heures, ce qui a déclenché un rebond majeur alors que les spéculations se multipliaient selon lesquelles les banques centrales pourraient suspendre leurs hausses de taux. Ces craintes étaient motivées par plusieurs facteurs, mais le plus important était la baisse surprise des indices PMI flash, qui suggéraient que l’économie mondiale était un peu plus faible en août qu’on ne le pensait auparavant. Les taux hypothécaires américains ont également atteint leur plus haut niveau depuis 2000, et les chiffres de l’emploi aux États-Unis pourraient également être révisés à la baisse, ce qui affaiblirait encore davantage le soutien à de nouvelles hausses de taux. La question clé sera la réponse des banquiers centraux, qui se sont réunis pour leur fête annuelle qui commence aujourd’hui à Jackson Hole, dans le Wyoming. S’ils indiquent que leur appétit pour des taux d’intérêt plus élevés pourrait diminuer, ils s’attendent alors à ce que cela déclenche une nouvelle hausse du cours des actions. L’agenda 11h00 BST : Chiffres de la Confédération britannique de l’industrie britannique du commerce de détail (août ; précédent : -25 points)

13h30 BST : Commandes de biens durables aux États-Unis (juillet ; précédent : hausse de 4,7% sur un mois ; consensus : -4%)

13h30 BST : Premières inscriptions au chômage aux Etats-Unis (semaine du 19 août ; préc. : 239 000 ; cons. : 240 000)

Toute la journée (MDT): Symposium de politique économique, à Jackson Hole, Wyoming

il y a 14 mois 03h51 HAE Les produits Peloton combinent un vélo d’exercice avec un écran. Les ventes ont explosé pendant la pandémie, mais ont chuté depuis. Photographie : Ezra Shaw/Getty Images Si les valeurs de Nvidia et de puces informatiques sont au sommet d’une vague d’intelligence artificielle, voici un exemple de valeur dont la vague a certainement déferlé : la société de vélos d’appartement Peloton. Peloton était autrefois le chouchou du marché boursier à l’ère de la pandémie de coronavirus, avec une valeur marchande approchant les 50 milliards de dollars (39 milliards de livres sterling) au plus fort de la bulle alors que les investisseurs se précipitaient pour acheter des actions pour les personnes au foyer (pour la classe moyenne à moins) l’économie. On peut affirmer sans se tromper que la bulle a éclaté et que ses actions ont atteint un nouveau record la nuit dernière après avoir manqué les attentes en matière de bénéfices et déclaré que les abonnés à ses vidéos d’exercices – diffusées via l’écran attaché au vélo – ont chuté. Il a en partie imputé la responsabilité au rappel de sa tige de selle de vélo après que les régulateurs américains ont exprimé des craintes en matière de sécurité. Les actions de la société ont chuté d’un quart jusqu’à 5,05 dollars mercredi, contre plus de 170 dollars au plus fort de la pandémie. Le cours de l’action Peloton est passé d’un niveau record au-dessus de 170 dollars en janvier 2021 à près de 5 dollars en 2023. Photographie : Réfinitiv



il y a 54 mois 03.12 HAE A noter également : les sociétés européennes de semi-conducteurs font partie des grands gagnants ce matin, empruntant leur élan à Nvidia. ASM International, ASML, Aixtron et BE Semiconductor ont chacun gagné entre 2,6% et 4,3% en début de séance.



il y a 1h 03.09 HAE Les actions européennes ont progressé dans tous les domaines lors des premiers échanges, comme prévu. Voici les clichés de Reuters : L’indice STOXX 600 EUROPE EN HAUSSE de 0,7%

L’indice britannique FTSE 100 en hausse de 0,7%

CAC 40 FRANCE EN HAUSSE 1,0%, IBEX ESPAGNE EN HAUSSE 0,8%

INDICE EURO STOXX EN HAUSSE de 0,9% ; LES BLUE CHIPS DE LA ZONE EURO EN HAUSSE DE 1,0%

LE DAX ALLEMAND EN HAUSSE DE 1%