Les marchés baissiers et les récessions se produisent plus souvent que vous ne le pensez

Malgré tous les efforts des décideurs politiques, l’histoire montre que les marchés baissiers et les récessions sont à peu près aussi courants que les violentes tempêtes à New York. Apprenez à vivre avec eux, tout comme vous le faites avec le mauvais temps.

La baisse du marché boursier cette année a été douloureuse. Et il reste difficile de prédire ce qui nous attend pour l’avenir.

Étapes pratiques

Les actions ne montent pas toujours. Le risque est toujours présent.

Cela peut sembler une idée banale, mais elle n’est jamais entièrement comprise jusqu’à ce que les baisses du marché fassent mal, pour être ignorée ou oubliée lors du prochain boom.

Essayez de ne prendre que le risque que vous pouvez tolérer. Il y a longtemps, j’ai cessé d’investir dans des actions et des obligations individuelles, éliminant ainsi le risque de posséder le mauvais titre au mauvais moment. Au lieu de cela, je privilégie les fonds indiciels diversifiés à faible coût qui me permettent de détenir une part de l’ensemble du marché mondial des actions et des obligations. Et j’ai réduit mon exposition aux actions à mesure que j’ai vieilli et augmenté mes avoirs en obligations. Les obligations n’ont pas bien performé ces derniers temps, mais les bons du Trésor et les obligations d’entreprises de haute qualité sont toujours beaucoup plus stables que le marché boursier.

Avant d’investir, essayez de mettre de côté suffisamment d’argent pour survivre à une situation d’urgence et conservez-le en lieu sûr. Si vous avez déjà réussi à accumuler de l’argent, j’ai décrit quelques endroits raisonnables pour le conserver, surtout en cette période d’inflation sévère.

Ils comprennent des obligations I, qui sont émises par le Département du Trésor et rapportent un intérêt de 9,62 %. (Le taux est réinitialisé tous les six mois.) De plus, les fonds du marché monétaire commencent à payer des intérêts plus élevés après des mois de blocage proche de zéro. Les comptes bancaires à haut rendement, les titres du Trésor à court terme et même certaines obligations de sociétés sont également des options.

Ensuite, lorsqu’il s’agit d’investir, essayez de penser à très long terme, c’est-à-dire au moins une décennie et, de préférence, beaucoup plus longtemps que cela. Je ne mettrais pas d’argent dans le marché boursier que vous devrez probablement dépenser bientôt.