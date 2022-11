Les marchés augmentent alors que Powell signale un ralentissement du rythme des augmentations de taux

La modification des attentes concernant les hausses de taux de la Fed s’est également reflétée dans les rendements des obligations d’État, qui ont fortement chuté au cours du mois dernier. Le rendement à 10 ans, qui s’échangeait au-dessus de 4,2 % il y a quelques semaines, a chuté à 3,7 %.

La perspective de hausses de taux plus modérées a également frappé le dollar, qui devrait perdre en novembre plus de 4% de sa valeur par rapport à un panier de principales devises, la plus forte baisse mensuelle en plus d’une décennie. Cela reflète en partie à quel point le dollar est devenu fort alors que la Fed a relevé ses taux de manière agressive cette année. Il reste supérieur de plus de 10% par rapport au panier des principales devises à ce qu’il avait commencé l’année, mais il a encore baissé mercredi.

En Europe, l’indice Stoxx 600 a gagné 0,8% après que les dernières données sur l’inflation dans la zone euro soient inférieures aux attentes de nombreux économistes, alimentant le débat sur la question de savoir si la Banque centrale européenne pourrait ralentir le rythme des hausses de taux lors de sa prochaine réunion, le 15 décembre.

En Asie, l’indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de plus de 2 % et le Nikkei 225 du Japon a légèrement baissé.

Les prix du pétrole ont augmenté pour une troisième journée consécutive, le brut West Texas Intermediate, la référence américaine, atteignant environ 81 dollars le baril, soit un gain d’environ 3 %.