Les marchés attendent la réunion de la Fed dans la semaine à venir

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, s’adresse aux journalistes après que la Réserve fédérale a réduit les taux d’intérêt dans le cadre d’une mesure d’urgence conçue pour protéger la plus grande économie du monde de l’impact du coronavirus, lors d’une conférence de presse à Washington, le 3 mars 2020. Kevin Lamarque | Reuters

Les actions pourraient se négocier latéralement alors que les investisseurs attendent les résultats de la réunion de juin de la Réserve fédérale mercredi après-midi. La réunion de deux jours de la Fed est le grand événement pour les marchés de la semaine à venir. Bien que la banque centrale ne soit pas censée prendre de mesures, elle pourrait modifier ses prévisions de taux d’intérêt et d’inflation qui, selon les professionnels du marché, pourraient faire bouger le marché. Les actions ont serpenté vendredi et le S&P 500 a terminé à un nouveau sommet, enregistrant un gain de 0,4% pour la semaine.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

« Les marchés doivent passer mercredi avant que quiconque fasse des paris énormes », a déclaré Scott Redler, directeur stratégique de T3Live.com. « C’est vraiment que la rue regarde le prochain grand obstacle – qui est la Fed. » Le marché est à l’écoute de toute discussion sur le programme d’achat d’obligations de la banque centrale. Le programme a été lancé pendant la pandémie pour fournir des liquidités aux marchés et maintenir les taux d’intérêt bas. On s’attend généralement à ce que la Fed reconnaisse qu’elle commencera à réduire ce soi-disant programme d’assouplissement quantitatif plus tard cette année. Une fois que la banque centrale a signalé qu’elle réduirait ses achats mensuels d’obligations de 120 milliards de dollars, elle signale essentiellement un changement majeur dans sa politique, passant d’un assouplissement à un resserrement. La Fed devrait signaler un ralentissement bien avant de prendre des mesures, et ses propres prévisions de taux d’intérêt ne montrent aucune augmentation jusqu’en 2023. Le président de la Fed, Jerome Powell, informe les journalistes après que la banque centrale a publié sa déclaration mercredi à 14 heures HE. Il devrait avoir l’air accommodant et assurer aux marchés que la politique de la Fed restera accommodante . « Disons que pour une raison quelconque, Powell laisse entendre que la réduction des taux pourrait se produire à la fin de cette année, pas seulement en parler mais le faire », a déclaré Mike Schumacher, responsable de la stratégie de taux chez Wells Fargo. « Cela effrayerait le marché, ou si nous obtenions une forte augmentation des projections d’inflation, cela effrayerait un peu les marchés. » Calendrier économique Il y a quelques rapports économiques qui méritent d’être regardés, en particulier Les ventes au détail de mardi pour mai et le indice des prix à la production — un aperçu de l’inflation au niveau des producteurs. La Réserve fédérale publiera également son données de l’indice de la production industrielle, qui mesure la production et la capacité dans les secteurs manufacturier, minier et autres, mardi. « Essentiellement, je pense que les ventes au détail nominales pourraient être fortes », a déclaré Aneta Markowska, économiste financière en chef chez Jefferies. « Je pense juste que la seule chose dont le marché se soucie en ce moment est l’emploi parce que c’est la seule chose qui peut faire bouger l’aiguille sur la Fed. » La semaine dernière, les marchés ont ignoré une lecture d’inflation à la consommation extrêmement élevée pour le mois de mai, a rapporté jeudi. Les économistes ont déclaré que la hausse de 5 % de l’indice des prix à la consommation semble être une réaction temporaire à la réouverture de l’économie, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à la demande refoulée. Mais ils ont également déclaré qu’il faudrait quelques rapports supplémentaires pour s’assurer qu’il n’est pas plus persistant que ce que la Fed attend actuellement. La banque centrale a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’inflation soit élevée pendant une courte période avant de retomber, plus proche de 2%. La Fed augmentera probablement sa prévision de 2,2 % pour cette année, compte tenu du bond des récentes lectures de l’inflation. Il prédit également que l’inflation sous-jacente, mesurée par le indice des prix des dépenses de consommation personnelle, sera de 2 % en 2022 et de 2,1 % en 2023.

Schumacher de Wells Fargo a déclaré qu’il surveillait de près ces prévisions d’inflation, en particulier pour 2023. Selon les prévisions de taux d’intérêt de la Fed, c’est également la première fois qu’un groupe de responsables de la banque centrale voit le potentiel d’une augmentation du taux cible des fonds fédéraux. Donc, si l’inflation est plus élevée à leurs yeux, les perspectives pour les taux d’intérêt pourraient l’être aussi. Cela pourrait faire avancer les prévisions de la première hausse des taux, désormais prévue par une majorité de la Fed en 2024. « Si ce nombre augmente d’un dixième, ce n’est pas un événement. S’il augmente de 0,3, c’est beaucoup pour la façon dont la Fed regarde le monde », a déclaré Schumacher. La Fed a déclaré qu’elle tolérerait l’inflation au-dessus de son objectif de 2% pendant un certain temps avant d’agir. Markowska de Jefferies doute que les prévisions de taux de la Fed changent. Les prévisions sont présentées dans un « dot plot » avec des entrées anonymes de responsables de la banque centrale. Elle a noté qu’en mars, les participants au Federal Open Market Committee étaient divisés à 11 contre 7 contre une hausse de 2023, ce qui signifie que trois responsables devraient changer d’avis pour modifier la prévision médiane. « Mon scénario de base est qu’il ne bougera pas », a-t-elle déclaré. « J’ai juste l’impression qu’il n’y a pas eu assez de changements définitifs dans les données pour vraiment changer les prévisions de la Fed. Cela dit, il suffit de trois personnes pour changer d’avis. Même si cette prévision médiane augmente, Powell va juste minimisez-le lors de la conférence de presse. » Elle a souligné le rapport décevant sur l’emploi de mai, qui montrait que 559 000 emplois avaient été créés, 100 000 de moins que prévu. Regarder les obligations Les actions ont terminé la semaine dernière de manière mitigée, le Dow Jones en baisse de 0,8% à 34 479 et le S&P 500 réalisant un gain de 0,4% pour terminer la semaine à un record de 4 247. Le Nasdaq, boosté par la tech, a gagné près de 1,9% pour atteindre 14 069. Pendant ce temps, la petite capitalisation Russell 2000 a surperformé les autres indices, augmentant de 2,2% pour la semaine et se situant à 2 335. Les FPI ont été le secteur majeur le plus performant de la semaine, en hausse de 2 %, suivis du gain de 1,9 % du secteur des soins de santé. Les actions de consommation discrétionnaire ont augmenté de 1,6 %. La technologie a grimpé de 1,4%, aidée par une baisse des taux d’intérêt. Mais le secteur financier a perdu 2,4% avec la baisse des taux d’intérêt, et c’était le secteur le moins performant cette semaine. Les financières ont reculé avec d’autres cycliques, comme les matériaux, de 2% sur la semaine et les industrielles de 1,7%. Les actions meme sont restées dans les gros titres et ont continué à se négocier avec un niveau élevé de volatilité. GameStop a atteint un sommet de 344,66 $ mardi et a chuté à 206,13 $ vendredi avant de clôturer à 233,34 $ par action. Outre la course folle des actions meme au cours de la semaine dernière, le marché à surveiller était les bons du Trésor, car les rendements ont pris une baisse surprenante. Il y a eu une évolution assez spectaculaire du taux de l’indice de référence à 10 ans, surveillé de plus près par les investisseurs, car il influence les taux hypothécaires et d’autres taux de prêt importants. Le rendement du Trésor à 10 ans a plongé sous les 1,43% vendredi. Les rendements évoluent à l’opposé du prix, donc le mouvement à la baisse a représenté une poussée d’achat.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

« J’ai l’impression que tout ce mouvement dans Treasurys est technique et n’a rien à voir avec les fondamentaux », a déclaré Markowska de Jefferies. Elle a déclaré que les institutions trouvent des rendements très bas sur les bons du Trésor et les marchés des taux au jour le jour. « Il y a juste un excès de liquidités qui se répand sur les échéances plus longues », a-t-elle déclaré. « Les gens sont encore très petits. » Markowska a déclaré que le rapport sur l’emploi plus faible que prévu en mai a stimulé les achats qui ont contraint certains investisseurs à court terme, qui parient sur des rendements plus élevés, à couvrir ces positions alors que les taux baissaient. La baisse du taux à 10 ans, qui a atteint un sommet de 1,75% fin mars, a été positive pour les actions. Cela a également attiré certains investisseurs boursiers vers les secteurs de la technologie et de la croissance, qui étaient tombés en disgrâce. « La plupart des gens sur le marché vous diront que les rendements augmenteront considérablement à un moment donné. La question est de savoir quand », a déclaré Schumacher. De nombreux prévisionnistes s’attendent à ce que le rendement à 10 ans atteigne 2% d’ici la fin de l’année. Enfin, les investisseurs suivront également les gros titres du voyage du président Joe Biden au Royaume-Uni et en Europe, où il participe au G-7 et à une réunion avec des alliés de l’OTAN. Il tiendra un sommet avec le président russe Vladimir Poutine mercredi à Genève.

Calendrier de la semaine à venir