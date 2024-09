Les marchés asiatiques suivent Wall Street à la hausse grâce aux nouvelles optimistes en provenance de Chine et des États-Unis.

HONG-KONG– Les actions asiatiques ont progressé vendredi, tirées par les gains à Hong Kong et sur d’autres marchés chinois, alimentés par les mesures prises par la Chine pour relancer son économie.

L’indice Nikkei 225 japonais a augmenté de plus de 1 % alors que le Parti libéral-démocrate au pouvoir a organisé une élection à la direction qui déterminera qui sera Le prochain Premier ministre du Japon. Le changement de direction ne devrait pas entraîner de changements politiques majeurs, étant donné les similitudes entre les principaux prétendants.

La banque centrale chinoise a réduit vendredi ses réserves obligatoires pour les banques dans le cadre des mesures annoncées cette semaine pour aider le secteur immobilier et soutenir les marchés financiers.

Le Hang Seng de Hong Kong a avancé de 3,7% à 20 659,03 et l’indice Shanghai Composite a bondi de 2,1% à 3 065,29.

Pendant ce temps, la Bourse de Shanghai a rencontré des problèmes qui ont entravé le traitement des ordres et provoqué des retards après l’ouverture du marché vendredi. Cela a entraîné une hausse de 6,4 % de l’indice de Shenzhen, les médias locaux ayant rapporté que les investisseurs avaient afflué vers ce marché plus petit pendant ce délai.

Les échanges sont revenus à la normale à midi et la Bourse de Shanghai a déclaré plus tard dans un communiqué qu’elle enquêtait toujours sur les causes.

Dernier signe du malaise qui freine la croissance de la deuxième économie mondiale, le gouvernement a annoncé que les bénéfices industriels ont chuté de près de 18 % sur un an en août.

Les actions du géant immobilier de Hong Kong New World Development ont bondi de 21,5% vendredi après le remplacement d’Adrian Cheng, le descendant de troisième génération à la tête du conglomérat. L’entreprise a annoncé une perte annuelle de plus de 2,4 milliards de dollars dans un avertissement sur résultats le mois dernier, sa première perte en près de 20 ans.

Au Japon, l’indice Nikkei 225 a légèrement augmenté de 1,4% à 39 451,25 après que l’inflation à la consommation à Tokyo, considérée comme un indicateur avancé des tendances nationales, se soit refroidie à 2,2% sur un an en septembre, conformément au consensus du marché.

Ailleurs en Asie, l’Australie S&Le P/ASX 200 a ajouté près de 0,1% à 8 208,70. Le Kospi de la Corée du Sud a perdu 0,2% à 2 666,01.

Jeudi, le S&Le P 500 a ajouté 0,4% à 5 745,37, établissant un niveau record pour la troisième fois cette semaine et la 42ème fois cette année. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,6% à 42 175,11, tandis que le Nasdaq composite a augmenté de 0,6% à 18 190,29.

Micron Technology a ouvert la voie avec un bond de 14,7% après que le fabricant de produits de mémoire et de stockage informatiques ait réalisé pour le dernier trimestre un bénéfice plus élevé que prévu par les analystes. Il a bénéficié des ventes liées à la technologie de l’intelligence artificielle, où un boom a contribué à propulser certains titres vers des sommets stupéfiants.

Jabil a grimpé de 11,7% après que le fabricant d’électronique ait également annoncé des bénéfices et des revenus plus élevés que prévu. Elle a également annoncé son intention d’apporter des liquidités à ses actionnaires en rachetant jusqu’à 1 milliard de dollars de ses actions.

La plus forte baisse dans le S&Le P 500 a frappé Super Micro Computer, qui a restitué une partie de ses énormes gains après avoir plus que triplé l’année dernière au milieu de la frénésie de l’IA. Son titre a chuté de 12,2% suite à un rapport du Wall Street Journal selon lequel le ministère américain de la Justice enquête sur le vendeur de serveurs et de systèmes de stockage. La société a refusé de commenter.

Une série de rapports publiés jeudi suggèrent que la plus grande économie du monde pourrait se porter mieux que prévu.

Moins de travailleurs américains ont postulé allocations de chômage la semaine dernière, le dernier signal indiquant que les licenciements restent relativement faibles dans l’ensemble de l’économie. Un rapport distinct indique que l’ensemble des États-Unis l’économie a connu une croissance annuelle de 3 % au printemps, comme estimé précédemment. C’est un taux solide.

L’espoir à Wall Street réside dans une forme de nirvana financier dans lequel la croissance de l’économie américaine se maintiendrait, maintenant les bénéfices des entreprises à un niveau stable tandis que la Réserve fédérale continue de baisser les taux d’intérêt.

La Fed a fait la semaine dernière un virage radical dans la façon dont il fixe les taux d’intérêt. On les coupe maintenant à faciliter les choses pour l’économie américaine après avoir maintenu des taux élevés pendant des années dans l’espoir d’éteindre une inflation élevée. Des taux plus bas permettent non seulement moins cher d’emprunter de l’argent pour acheter une maison, une voiture ou des objets sur des cartes de crédit, ils peuvent également faire grimper les prix de toutes sortes d’investissements.

Dans d’autres transactions vendredi matin, le pétrole brut américain de référence a perdu 15 cents à 67,52 dollars le baril. Le brut Brent, la norme internationale, a cédé 19 cents à 70,90 dollars le baril.

Le dollar américain est passé de 144,80 yens japonais à 145,24 yens japonais. L’euro s’échangeait à 1,1170 $, contre 1,1176 $.

___

Le rédacteur commercial d’AP, Stan Choe, a contribué.