Les marchés asiatiques réagissent aux remarques de la Fed américaine

« La Fed a également profité de cette réunion pour poursuivre les discussions sur la normalisation du bilan et a publié un ensemble de principes sur son approche de la réduction du bilan. Le plus important était le désir de le rendre prévisible mais sensible à la fois à l’économie et aux marchés », ont déclaré les analystes de l’ANZ.

Principales moyennes des marchés boursiers américains gains inversés après les commentaires de Powell.

Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 0,4% mercredi à 34 168,09. Il était en hausse de plus de 500 points avant la mise à jour de la Fed. Le S&P 500 a glissé de 0,2% à 4 349,93, tandis que le Nasdaq Composite a terminé la séance presque à 13 542,12, soutenu par le gain post-bénéfice de Microsoft.