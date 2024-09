Les marchés asiatiques chutent après que Wall Street ait connu sa pire semaine depuis près de 18 mois

HONG KONG — Les actions asiatiques ont chuté lundi après une nouvelle déroute à Wall Street vendredi, alors qu’une mise à jour très attendue sur le marché de l’emploi américain est arrivé assez faible pour ajouter aux inquiétudes concernant l’économie.

L’indice Nikkei 225 oscillait autour de son plus bas niveau depuis près d’un mois, en baisse de 2,1% à 35 613,32 points dans les échanges matinaux. Le produit intérieur brut du Japon a progressé de 2,9% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon les données révisées du Cabinet Office publiées lundi. Ce chiffre est inférieur aux attentes.

« Toute aversion au risque plus large pourrait avoir un effet amplifié sur les actions japonaises, les flux vers les valeurs refuges soutenant potentiellement le yen, ce qui est considéré comme négatif pour les exportateurs du pays », a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG, dans un commentaire.

Le dollar américain s’échangeait à moins de 143 yens japonais lundi matin.

Les actions des marchés chinois ont également enregistré des pertes après que des données d’inflation pires que prévu ont déçu les investisseurs. Les données du Bureau national des statistiques publiées lundi ont montré que la pression déflationniste continue de peser lourd, l’indice des prix à la consommation ayant augmenté de 0,6 % sur un an en août, tandis que l’indicateur d’inflation à la consommation était en baisse de 1,8 % par rapport à août de l’année dernière.

L’indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 1,8% à 17 123,90 et l’indice composite de Shanghai a baissé de 0,9%, à 2 740,71.

L’Australie S&L’indice P/ASX 200 a chuté de 0,6% à 7 967,10 points. Le Kospi sud-coréen a perdu 0,8% à 2 523,86 points.

Les prix à terme et du pétrole aux États-Unis étaient en hausse.

Vendredi, le S&Le P 500 a chuté de 1,7 % et a terminé à 5 408,42 points pour clôturer sa pire semaine depuis mars 2023. Broadcom, Nvidia et d’autres sociétés technologiques ont fait baisser le marché en raison des inquiétudes persistantes quant à la montée en flèche de leurs prix dans le boom de l’intelligence artificielle, et elles ont entraîné le Nasdaq Composite dans une baisse de 2,6 %, ce qui constitue un record sur le marché, à 16 690,83 points.

L’indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 1% à 40 345,41.

Les marchés obligataires ont également connu de fortes fluctuations, les rendements du Trésor ayant chuté, se redressant puis chutant à nouveau après la publication du rapport sur l’emploi qui a montré que les employeurs américains avaient embauché moins de travailleurs en août que prévu par les économistes. Ce rapport a été présenté comme le rapport sur l’emploi le plus important de l’année et a montré une deuxième mois consécutif où les embauches ont été inférieures aux prévisions. Cela fait également suite à des rapports récents montrant faiblesse du secteur manufacturier et d’autres secteurs de l’économie.

Un tel ralentissement du marché du travail est en fait exactement ce que la Réserve fédérale et son président, Jerome Powell, ont essayé d’obtenir pour étouffer la forte inflation« Mais seulement dans une certaine mesure et les données testent désormais les limites déclarées par le président Powell », a déclaré Scott Wren, stratège senior du marché mondial au Wells Fargo Investment Institute.

Les données de vendredi ont soulevé des questions sur la mesure dans laquelle la Réserve fédérale va a réduit son principal taux d’intérêt de lors de sa réunion plus tard ce mois-ci. La Fed est sur le point de se concentrer davantage sur la protection du marché du travail et prévenir une récession après avoir maintenu le taux des fonds fédéraux à son plus haut niveau depuis deux décennies pendant plus d’un an.

Les baisses de taux d’intérêt peuvent stimuler les prix des investissements, mais Wall Street craint que la Fed n’agisse trop tard. Si une récession se produit, elle réduirait les profits des entreprises et annulerait les bénéfices de la baisse des taux.

Le rapport sur l’emploi contient néanmoins quelques données encourageantes. Le taux de chômage s’est amélioré à 4,2% contre 4,3% un mois plus tôt. C’est mieux que ce que les économistes attendaient. Et même si les embauches du mois d’août ont été plus faibles que prévu, elles sont tout de même meilleures qu’en juillet.

Toutes ces incertitudes ont fait bondir les rendements des bons du Trésor sur le marché obligataire, les traders tentant de prévoir les prochaines actions de la Fed.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans a d’abord chuté jusqu’à 3,64% après la publication du rapport sur l’emploi, avant de remonter rapidement au-dessus de 3,76%. Il est ensuite retombé à 3,66% après les commentaires de Waller, contre 3,74% jeudi soir.

Dans les échanges d’énergie, le baril de pétrole brut américain, référence internationale, a gagné 88 cents à 68,55 dollars. Le baril de Brent, référence internationale, a gagné 86 cents à 71,92 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar américain a progressé de 142,27 yens à 142,72 yens. L’euro valait 1,1080 dollar, soit peu de changement par rapport à 1,1083 dollar.

___

Stan Choe, journaliste d’AP Business, a contribué à cet article.