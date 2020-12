Les marchés ont augmenté en Asie mercredi grâce aux pourparlers de relance américains, aux espoirs du Brexit et au déploiement du vaccin Covid-19, mais une flambée des cas de virus et des mesures de verrouillage ont continué de provoquer un bras de fer entre l’optimisme à long terme et la douleur à court terme.

Après des mois de discussions bégayées entre les législateurs à Washington, il semble y avoir des signes de progrès sur un nouveau plan de sauvetage pour la première économie mondiale alors qu’ils discutent d’un paquet bipartisan.

Les politiciens de haut niveau des deux côtés restent enfermés dans des pourparlers pour résoudre leurs différends avant la fin de l’année, lorsque des millions d’Américains pourraient perdre un soutien crucial.

Les législateurs travaillent sur un plan qui élimine deux questions litigieuses qui avaient empêché les démocrates et les républicains de conclure un accord, tout en cherchant également à lier tout nouveau paquet lors de l’adoption d’un soi-disant projet de loi omnibus pour maintenir le financement du gouvernement.

« Nous faisons des progrès significatifs et je suis optimiste sur le fait que nous serons en mesure de conclure un accord très prochainement », a déclaré mardi le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell.

« Tout le monde veut obtenir un accord final le plus rapidement possible. »

Les espoirs d’une percée ont aidé à déclencher un rassemblement à Wall Street mardi, les trois principaux indices se terminant de plus d’un pour cent en hausse.

Cela a aidé l’Asie à enregistrer des gains sains, aidant à réduire les pertes après un début de semaine faible.

Tokyo, Hong Kong, Sydney, Séoul, Mumbai, Singapour et Wellington ont tous progressé, tandis que Taipei, Manille et Jakarta ont enregistré plus d’un pour cent. Bangkok et Shanghai étaient à plat.

Londres, Paris et Francfort se sont tous levés à l’ouverture.

Les espoirs que l’économie puisse se remettre sur les rails l’année prochaine ont été renforcés mardi lorsque l’Agence européenne des médicaments a annoncé qu’elle avait organisé une réunion pour décider d’autoriser le vaccin Pfizer-BioNTech de plus d’une semaine jusqu’au 21 décembre.

Le médicament est déjà administré en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada.

– Acclamations de Noël des commerçants –

L’histoire continue

Cela s’est produit alors que la Food and Drug Administration des États-Unis a recommandé aux experts de donner le feu vert plus tard cette semaine à un deuxième vaccin, produit par Moderna.

« Les progrès sur un plan de secours économique à Washington, l’optimisme de l’accord sur le Brexit qui pourrait s’installer d’ici la fin de la semaine, et le déploiement probablement transparent de plusieurs vaccins hautement efficaces se sont mélangés pour peindre les écrans commerciaux en vert de Noël », a déclaré le stratège d’Axi Stephen Innes.

Les gains sont venus « malgré les nombreux vents contraires dus à la fois à la propagation du virus et au risque de restrictions de mobilité de plus en plus strictes », a-t-il ajouté.

La nécessité d’un grand déploiement du vaccin a été mise à nu par la flambée des taux d’infection et de mortalité dans le monde, qui a conduit les gouvernements à imposer des mesures de confinement strictes avant les vacances de Noël.

Mais Rodrigo Catril de la banque nationale australienne a noté: « La perspective de verrouillages plus stricts en Europe et aux États-Unis ne suffit pas à faire dérailler les ondes positives. »

Les traders attendaient également la conclusion plus tard dans la journée de la dernière réunion politique de la Réserve fédérale, dans l’espoir d’obtenir des conseils sur ses plans de politique monétaire pour la nouvelle année.

Sur les marchés des devises, la livre s’est appuyée sur des gains récents alors que les négociateurs britanniques et européens poursuivent leurs négociations sur un accord commercial post-Brexit.

Les investisseurs ont été enthousiasmés par un tweet de Nicholas Watt, rédacteur politique principal de la BBC, selon lequel « le Royaume-Uni se dirige vers un accord sur le Brexit avec l’UE », alimentant l’espoir d’une percée prochaine.

Catril a ajouté: « Nous nous attendions depuis longtemps à un accord, et nous avons ignoré la posture politique, et un résultat positif verrait plus de force » en livre sterling.

– Chiffres clés vers 0820 GMT –

Tokyo – Nikkei 225: + 0,3% à 26757,40 (clôture)

Hong Kong – Hang Seng: + 1,0% à 26460,29 (clôture)

Shanghai – Composite: FLAT à 3366,98 (fermé)

Londres – FTSE 100: + 0,3% à 6533,23

Livre / dollar: UP à 1,3478 $ de 1,3457 $ à 21h50 GMT

Euro / livre: UP à 90,27 pence de 90,36 pence

Euro / dollar: UP à 1,2168 $ à partir de 1,2159 $

Dollar / yen: BAS à 103,45 yens contre 103,61 yens

West Texas Intermediate: Baisse de 0,3% à 47,50 $ le baril

Brent de la mer du Nord: en baisse de 0,3% à 50,61 $ le baril

New York – Dow: + 1,1% à 30199,31 (fermeture)

dan / rbu