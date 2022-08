Les marchés américains indiquent de nouvelles pertes après le discours sur l’inflation du président de la Fed

Les marchés américains ont signalé plus de pertes quelques heures avant la cloche d’ouverture lundi après que le président de la Réserve fédérale américaine a indiqué que les taux d’intérêt élevés se poursuivraient pendant un certain temps pour freiner l’inflation.

Les contrats à terme sur les valeurs industrielles du Dow Jones ont chuté de 0,9 % et les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 1 %.

Les marchés d’Asie et d’Europe ont également perdu du terrain après une terrible semaine à Wall Street, où la moyenne industrielle du Dow Jones a terminé la semaine en baisse de plus de 1 000 points.

Le CAC 40 français a chuté de 1,8% en début de séance, tandis que le DAX allemand a perdu 1,3%. Le FTSE 100 britannique a perdu 0,7 %.

Le message du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, dans un discours vendredi était attendu, même si certains espéraient qu’il serait moins catégorique.

“Le marché recherchait apparemment quelque chose d’un peu plus neutre. Après toutes les discussions sur une” pause “et un” pivot “, rien de tout cela n’a jamais eu de sens avec une Fed qui a déclaré à plusieurs reprises qu’elle continuerait à augmenter les taux même si elle signifie une certaine douleur économique, nous sommes de retour à la case 1 avec une perspective de la Fed de continuer à se resserrer », a déclaré Clifford Bennett, économiste en chef chez ACY Securities.

“La Fed allait toujours continuer à augmenter les taux de manière agressive, mais le marché a décidé de tenir compte d’un ralentissement des hausses, voire d’un renversement.”

Les actions mondiales impactées par le discours de la Fed

Une personne se tient devant un tableau d’affichage électronique montrant l’indice japonais Nikkei 225 dans une société de valeurs mobilières lundi à Tokyo. Les actions asiatiques ont baissé lundi après que le chef de la Réserve fédérale américaine a indiqué que les taux d’intérêt élevés se poursuivraient pendant un certain temps pour freiner l’inflation. (Eugène Hoshiko/Associated Press)

La référence japonaise Nikkei 225 a chuté de 2,7 % pour terminer à 27 878,96. Le S&P/ASX 200 australien a chuté de 2% à 6 965,50. Le Kospi sud-coréen a chuté de 2,2% à 2 426,89. Le Hang Seng de Hong Kong a glissé de 0,7% à 20 023,22, tandis que le Shanghai Composite a récupéré ses pertes antérieures et a légèrement augmenté de 0,1% à 3 240,73.

“L’humeur à risque se manifeste également lors de la session asiatique d’aujourd’hui, alors que les sentiments baissiers se poursuivent avec la vente à Wall Street qui s’est terminée la semaine dernière, tandis que les contrats à terme américains continuent de ne suggérer aucun sursis dans la nouvelle semaine”, a déclaré Yeap Jun. Rong, stratège de marché chez IG à Singapour.

Les données économiques chinoises du week-end pèsent également sur les sentiments régionaux, ce qui semble indiquer qu’une forte reprise prendra du temps. Les bénéfices industriels de la Chine de janvier à juillet ont chuté de 1,1 % par rapport à il y a un an en raison des nouvelles restrictions liées au COVID-19.

Powell a pris la parole la semaine dernière lors d’un symposium économique annuel à Jackson Hole, Wyo., Qui a été le cadre de discours de la Fed qui ont fait bouger le marché dans le passé.

Il a déclaré que la Fed devra probablement maintenir les taux d’intérêt suffisamment élevés pour ralentir l’économie “pendant un certain temps” afin de repousser la forte inflation qui balaie le pays. La Fed a déjà augmenté son taux directeur à un jour quatre fois cette année dans l’espoir de ralentir la pire inflation depuis des décennies.

Des taux plus élevés aident à contenir l’inflation, mais ils nuisent également aux prix des actifs. Powell a reconnu que les augmentations nuiront aux ménages et aux entreprises américains, dans peut-être un clin d’œil tacite à la possibilité d’une récession. Mais il a également déclaré que la douleur serait bien plus grande si l’inflation était autorisée à s’envenimer et que “nous devons continuer jusqu’à ce que le travail soit fait”.

Dans le commerce de l’énergie, le brut américain de référence a augmenté de 13 cents à 93,19 $ US le baril. Le brut Brent, la norme internationale, a ajouté 11 cents à 99,12 $ le baril.