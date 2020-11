Les marchands Paytm peuvent désormais recevoir des paiements de portefeuille illimités avec des frais de zéro pour cent

La société de paiement numérique Paytm a annoncé que les marchands Paytm peuvent désormais recevoir des paiements illimités via Paytm Wallet, les cartes UPI et Rupay à des frais de zéro pour cent. Cette décision profiterait à plus de 17 millions de commerçants sur la plate-forme de paiement numérique, car ils peuvent désormais transférer de l’argent vers des banques sans aucune déduction. La société a également déclaré que le développement fournirait aux commerçants un «point de rapprochement unique» pour tous leurs paiements. Cela signifie que les marchands n’auront plus besoin de plusieurs QR à leurs comptoirs pour recevoir de l’argent des utilisateurs réguliers.

La société est une note de presse indiquant que les comptes professionnels peuvent désormais sélectionner “ tout-en-un QR ” pour accepter les paiements du portefeuille Paytm, Paytm UPI ou de toute autre application UPI. Parlant du développement, Kumar Aditya, vice-président senior de Paytm, a déclaré: «Nous donnons à nos partenaires marchands à travers le pays les moyens d’accepter les paiements de portefeuille et de les transférer directement sur leur compte bancaire sans se soucier des frais. Cette décision aidera les commerçants à économiser davantage avec chaque transaction. Désormais, ils peuvent effectuer des transactions sans aucune limite, le tout via un seul QR. ” Le nouveau développement de la dispense de frais encouragera davantage d’entreprises à adopter Paytm, en particulier à un moment où les clients de tout le pays sont invités à utiliser les paiements numériques à la lumière du COVID-19[feminine pandémie.

Au cours des derniers mois, Paytm a investi dans plusieurs secteurs pour ajouter plus de marchands à travers l’Inde sur ses plateformes. Avec Paytm postpayé et la collaboration avec les magasins Kirana et d’autres grandes marques comme Uber, Patanjali, etc., la société tente également d’attirer des clients de différentes régions de niveau 2 et de niveau 3 en Inde. Récemment, la société a annoncé le déploiement d’EMI flexibles pour les utilisateurs postpayés Paytm. Cette décision signifie essentiellement que les utilisateurs de Paytm Postpaid peuvent désormais acheter des produits et rembourser le montant accumulé en versements faciles qui incluent les taux d’intérêt nominaux. Le service Paytm Postpaid fonctionne avec les biens et services fournis par Paytm Mall, Uber, Myntra, Lenskart, Gaana, Pepperfry, HungerBox, Patanjali, etc.