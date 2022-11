Les marathoniens américains sont plus rapides que jamais

Linden le sait mieux que quiconque. Son triomphe majeur est venu dans le déluge gelé du marathon de Boston 2018, bien qu’elle ait raté cette course en 2011 par seulement deux secondes par temps parfait. Pour le meilleur ou pour le pire, les prévisions de dimanche à New York prévoient un ciel partiellement nuageux et un maximum dépassant 70 degrés, un peu plus chaud que la plupart des coureurs aiment.

Plus que tous les autres marathons majeurs peut-être, le marathon de New York est une course plutôt qu’un contre-la-montre. Le parcours vallonné apporte les pentes raides des ponts suspendus et de longues collines dans les derniers kilomètres sur la Cinquième Avenue et Central Park South. Il n’y a pas de pionniers, et le terrain changeant en fait le genre de match d’échecs de 26,2 milles qui a permis aux coureurs américains de prospérer de temps en temps, si, c’est-à-dire qu’ils sont assez rapides pour suivre le peloton de tête et s’assurer qu’ils en ont assez laissé dans le réservoir pour la poussée finale.

De plus, à New York, les Américains n’ont pas besoin de gagner pour « gagner ». La course attribue 25 000 $ au meilleur Américain. Les organisateurs disent que ce n’est pas un prix de consolation mais un moyen de promouvoir et de soutenir la course de fond américaine.