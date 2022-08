Les maquettes montrent les couleurs supposées de l’iPhone 14 Pro

Alors que nous approchons du prochain événement spécial “Far out” d’Apple le mercredi 7 septembreoù la société de Cupertino devrait faire ses plus grandes annonces de l’année jusqu’à présent, créateur de concept Ian Zelbo a partagé des maquettes montrant les couleurs dans lesquelles la prochaine série d’iPhone 14 Pro d’Apple devrait être disponible.

Cette année, Apple devrait repenser l’encoche – l’espace rectangulaire en haut de l’écran de l’iPhone où se trouvent le Face ID et le système de caméra frontale – et remplacez le design actuel par nouvelles découpes d’affichage en forme de pilule et circulairesoffrant des écrans légèrement plus grands que les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max de génération actuelle – les deux nouveaux modèles remplaceront.

En plus des nouvelles découpes d’affichage, Selon les rumeurs, Apple augmenterait la taille de la bosse de l’appareil photo à l’arrière des appareils, probablement en raison d’un nouveau capteur d’appareil photo de 48 mégapixelsmarquant la première mise à niveau mégapixel sur un iPhone depuis l’iPhone 6s, sorti en 2015, offrant un enregistrement vidéo 8K et une qualité d’image améliorée.

Pour la première fois, Apple devrait lancer un affichage permanent avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, qui, similaire à l’Apple Watch Series 5 et versions ultérieures, offrira aux utilisateurs des informations consultables à l’écran tout le temps tout en l’écran reste à une luminosité et une fréquence d’images faibles. L’appareil assombrit l’affichage lorsque l’écran est verrouillé, montrant aux utilisateurs leurs widgets iOS 16 Lock Screen tels que la météo, les calendriers, les actions, les activités et d’autres données sans que l’utilisateur ait à réveiller son iPhone.

Apple devrait introduire une nouvelle puce A16 pour la série iPhone 14 Pro, qui comprendra des tailles d’écran iPhone 14 Pro 6,1 pouces et iPhone 14 Pro Max 6,7 pouces comme la série “Pro” de génération actuelle, avec les modèles qui devraient être proposés en quatre finitions de couleurs, y compris Graphite, Gold, Silver et une nouvelle couleur Purple.

Fait une maquette rapide des offres de couleurs iPhone 14 et iPhone 14 Pro divulguées! #AppleEvent pic.twitter.com/F48N3ILGlg — Ian Zelbo (@ianzelbo) 30 août 2022

Le prix de la série iPhone 14 Pro n’est pas encore confirmé, bien que des rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait augmenter le prix de la nouvelle série “Pro” en raison de l’inflation et de l’utilisation de nouvelles technologies dans les deux appareils.

Image: Ian Zelbo