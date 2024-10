Les Maple Leafs signent Max Pacioretty, Steven Lorentz ; Prolonger Cade Webber

Les Maple Leafs ont signé des attaquants Max Pacioretty et Steven Lorentz à des contrats d’un an après avoir participé au camp d’entraînement des essais professionnels, l’équipe annoncé Lundi. Ils ont également signé un contrat avec un défenseur joueur autonome avec restriction. Cade Webber à une prolongation de deux ans, le gardant sous contrat jusqu’à la saison 2026-27.

L’accord de Pacioretty est un contrat de 35 ans et plus avec un plafond de 873 770 $ avec jusqu’à 626 230 $ de primes de performance supplémentaires, Frank Seravalli de Daily Faceoff rapports. Il recevra la moitié de ces bonus s’il joue 10 matchs cette saison et la totalité s’il en joue 35. La valeur potentielle totale du contrat est de 1,5 million de dollars. L’accord de Lorentz est un simple accord à sens unique, d’une valeur minimale de 775 000 $, par Seravalli. Le contrat de Webber comporte un plafond de 825 000 $ et est un accord bilatéral en 2025-2026 avant de devenir un pacte à sens unique en 2026-2027, ajoute Chris Johnston de TSN et The Athletic.

Pacioretty, 35 ans, cherche à se remettre sur la bonne voie à Toronto après qu’une paire de déchirures au tendon d’Achille lui ait coûté la majeure partie des deux dernières saisons. Après avoir disputé seulement cinq matchs avec les Hurricanes en 2022-2023, il a signé avec les Capitals l’été dernier. Il a fait ses débuts dans la saison après avoir terminé sa convalescence en janvier, mais sa production de buts a chuté par rapport aux années précédentes. « Patches » n’a tiré que 4,2%, marquant quatre buts en 47 matches tout en ajoutant 19 passes décisives pour 23 points.

L’ancien capitaine des Canadiens est cependant six fois buteur de 30 buts. Même s’il n’atteindra probablement pas les six premières minutes à Toronto et n’a donc pratiquement aucune chance de reproduire cet exploit, son pourcentage de tirs devrait rebondir à son niveau habituel de 10 à 12 pour cent et le remettre sur la bonne voie pour un total de buts à deux chiffres dans un rôle de troisième ligne s’il reste en bonne santé. C’est certainement un gros si, étant donné qu’il n’a pas joué plus de 50 matchs en une saison depuis la campagne 2019-20. Toujoursil ouvrira probablement la saison en tant que 3LW de l’équipe aux côtés de Pont Holmberg et Bobby McMann ou Nicolas Robertson.

Lorentz, 28 ans, apporte une bague de la Coupe Stanley et 230 matchs d’expérience dans la LNH au quatrième trio de Toronto. Le centre naturel a disputé 16 des 24 matchs éliminatoires des Panthers l’an dernier en route vers le premier championnat de la franchise, marquant deux fois et ajoutant une passe pour trois points avec un score de -1 avec une moyenne de 7:07 par match. Il ne sera pas vraiment un facteur offensif, avec une moyenne de sept buts et 15 points par 82 matchs tout au long de sa carrière en saison régulière. Mais il est suffisamment utile dans le point de mise au jeu, remportant 48,7 % de ses tirages, et ses chiffres de qualité de possession à force égale sont historiquement hors de l’eau. Il débutera probablement à l’aile gauche, avec David Kampf centrant le quatrième trio des Leafs.

Webber ne fera pas ses débuts dans la LNH dans les prochains jours. Il est exempté de dérogation et devra être affecté à la AHL Toronto aujourd’hui afin que les Leafs puissent réduire leur alignement pour la soirée d’ouverture à un maximum de 23 joueurs. Cependant, le choix de quatrième ronde de 2019 est resté dans le mix jusqu’à la fin et a apparemment impressionné les Leafs depuis la signature de son contrat d’entrée à la fin de la saison dernière. Le défenseur au foyer vient de terminer une carrière de quatre ans à l’Université de Boston, où il a été capitaine adjoint l’année dernière et a enregistré six passes décisives et une cote de +15 en 38 matchs. Il devrait encore être en lice pour ses débuts dans la LNH à un moment donné cette année, même si ce n’est pas pendant la semaine d’ouverture.

Le succès étrangement spécifique de Pacioretty a beaucoup à voir avec le fait que Toronto a optimisé sa capture de réserve blessée à long terme pour ouvrir la saison, leur donnant autant de flexibilité financière que possible tout en faisant face à certaines blessures. Comme l’a souligné Kyle Cushman de The Score, les Leafs devraient soumettre une équipe pour la soirée d’ouverture avec seulement 1 $ d’espace de plafond en attendant plusieurs mouvements, y compris le retour du meilleur espoir. Easton Cowan à son équipe junior, plaçant Fraser Minten dans la réserve des blessés d’ouverture de la saison avec sa haute entorse à la cheville, plaçant Connor Dewar sur IR standard, et en plaçant Jani Hakanpää, Rue Järnkroket Dakota Mermis sur LTIR.