Les Maple Leafs signent l’ailier Bertuzzi pour un contrat d’un an d’une valeur de 5,5 millions de dollars US

Les Maple Leafs de Toronto ont signé avec l’attaquant Tyler Bertuzzi un contrat d’un an d’une valeur de 5,5 millions de dollars américains, a annoncé l’équipe dimanche.

Bertuzzi, 28 ans, a récolté quatre buts et 10 passes en 29 matchs avec les Red Wings de Detroit la saison dernière avant d’être échangé aux Bruins de Boston en mars contre deux choix au repêchage.

L’ailier gauche de six pieds un pouce et 186 livres a ajouté quatre buts et 12 passes en 21 matchs pour Boston, ainsi que cinq buts et cinq passes pour égaliser Brad Marchand pour la tête des Bruins en séries éliminatoires avec 10 points en sept matchs.

Bertuzzi est devenu un agent libre après la fin d’un contrat de 9,5 millions de dollars sur deux ans qu’il a signé à Detroit.

Il avait passé l’intégralité de ses plus de six ans dans la LNH avec les Red Wings avant l’échange. Il a été le choix de deuxième ronde de Detroit (58e au total) lors du repêchage de 2013.

Le natif de Sudbury, en Ontario, a amassé 218 points (92 buts, 126 passes) en 326 matchs en carrière.

Les Flames signent un contrat d’un an avec le défenseur Oesterle

Les Flames de Calgary ont signé un contrat d’un an avec le défenseur Jordan Oesterle.

Le joueur de 31 ans originaire de Dearborn Heights, au Michigan, a compilé quatre buts et 15 passes en 97 matchs au cours des deux saisons précédentes avec les Red Wings.

Oesterle a 19 buts et 65 passes en 349 matchs en carrière dans la LNH avec Detroit, Arizona, Chicago et Edmonton.

Le produit de la Western Michigan University était membre de l’équipe américaine qui a remporté une médaille de bronze au championnat du monde masculin 2018.

Le contrat du joueur de six pieds et 190 livres est à sens unique et vaut 925 000 $.

Les Flames ont également annoncé dimanche la re-signature de Dryden Hunt, Martin Pospisil et Colton Poolman.

Calgary a acquis Hunt de Cranbrook, en Colombie-Britannique, à la date limite des transactions des Maple Leafs en échange de Radim Zohorna.

L’ailier de 27 ans a récolté cinq buts et 10 passes en 17 matchs et trois autres buts et trois passes en neuf matchs éliminatoires pour les Wranglers de Calgary de la Ligue américaine de hockey.

Hunt a signé un contrat de deux ans pour la LNH minimum de 775 000 $ par année.

Pospisil a joué quatre saisons dans l’organisation des Flames. Il a inscrit quatre buts et six passes décisives en 20 matchs avec les Wranglers la saison dernière.

Le Slovaque de 23 ans et Poolman ont tous deux accepté des contrats d’un an d’une valeur de 775 000 $.

Poolman entame sa quatrième saison dans l’organisation des Flames.

Le défenseur a récolté deux buts et 12 passes en 64 matchs et a disputé neuf matchs éliminatoires avec les Wranglers la saison dernière.

Les Oilers signent Gleason

Les Oilers d’Edmonton ont signé un contrat de deux ans avec le défenseur agent libre Benjamin Gleason, a annoncé l’équipe dimanche.

La transaction porte une valeur annuelle moyenne de 775 000 $.

La première année est un contrat à double sens, la deuxième saison étant à sens unique.

Gleason, 25 ans, rejoint les Oilers de l’organisation Dallas Stars où il a signé en tant qu’agent libre non repêché en 2018.

La doublure bleue de six pieds un pouce et 185 livres a disputé quatre matchs avec les Stars au cours de la saison 2018-19.

Gleason a également passé cinq saisons avec Texas Stars, filiale de Dallas dans la AHL, où il a récolté 141 points (29 buts, 112 passes) et 188 minutes de pénalité en 290 matchs.

Les Canucks conservent Hirose

Les Canucks de Vancouver ont signé un contrat de deux ans avec le défenseur Akito Hirose, a annoncé l’équipe dimanche.

L’équipe n’a pas publié les chiffres financiers du contrat mais a déclaré qu’il s’agissait d’un accord à double sens pour la première année et à sens unique pour la deuxième saison.

Hirose, 24 ans, a participé à chacun des sept derniers matchs de Vancouver de la saison régulière 2022-23 après avoir signé un contrat d’un an avec le club le 29 mars.

Au cours de ces sept matchs, Hirose de six pieds et 170 livres a récolté trois passes, quatre minutes de pénalité et quatre tirs au but.

Avant de signer avec Vancouver au cours de la dernière saison, Hirose a terminé sa troisième année de hockey collégial avec Minnesota State Mankato.

Il a inscrit 27 points (quatre buts, 23 passes) et 18 minutes de pénalité en 38 matchs.