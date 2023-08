Les Maple Leafs signent avec Auston Matthews une prolongation historique de 4 ans et 53 millions de dollars américains

Auston Matthews a mis la plume sur un accord qui devrait faire de lui le joueur le mieux payé de la LNH.

Et les Maple Leafs de Toronto – et leurs fans – peuvent enfin expirer.

Le centre vedette a signé mercredi une prolongation de quatre ans d’une valeur de 53 millions de dollars américains qui le lie à l’équipe qui l’a sélectionné au premier rang du repêchage 2016 de la LNH jusqu’à la saison 2027-2028.

L’accord a une valeur annuelle moyenne de 13,25 millions de dollars, ce qui fera de Matthews le joueur le mieux payé de la ligue à partir de 2024-2025, dépassant l’AAV de 12,6 $ de la star du Colorado Nathan MacKinnon.

Il reste à Matthews une saison sur son contrat actuel – un pacte de 58,2 millions de dollars sur cinq ans signé en février 2019 – qui aurait pu le conduire vers une agence libre sans restriction l’été prochain.

Je me sens chanceux de poursuivre ce voyage en tant que Maple Leaf devant les meilleurs partisans du hockey ! Je ferai tout ce que je peux pour nous aider à atteindre le sommet de la montagne. GLG! #LeafsForever —@AM34

Matthews a remporté le trophée Hart en tant que joueur par excellence de la LNH en 2021-2022 grâce à un record de 60 buts dans la ligue qui l’a également propulsé vers un deuxième trophée Maurice (Rocket) Richard consécutif.

Le joueur de 25 ans de The Scottsdale, en Arizona, a légèrement baissé en 2022-2023, mais a quand même trouvé le fond des filets 40 fois dans le cadre d’une campagne de 85 points en 74 matchs.

Matthews a ajouté cinq buts et six passes décisives en 11 matchs éliminatoires, aidant Toronto à progresser en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2004.

L’avenir du meilleur joueur des Leafs a dominé les médias sociaux et les discussions à la radio après la fin de leur saison. Matthews a vu sa clause de non-mouvement complète prendre effet le 1er juillet, ce qui signifie qu’il avait un contrôle significatif sur son avenir dans les négociations contractuelles.

Un autre problème était l’incertitude, tant au sein du front office de Toronto que derrière le banc.

L’équipe a congédié le directeur général Kyle Dubas – l’homme responsable de la signature de Matthews et des autres attaquants vedettes du « Core Four » Mitch Marner, John Tavares et William Nylander – pour mettre un terme à une sortie bizarre, et l’a remplacé par l’ancien directeur général des Flames de Calgary, Brad Treliving. .

L’entraîneur-chef Sheldon Keefe, quant à lui, a été laissé au vent avec un an restant à son contrat avant que Treliving ne confirme lors du repêchage de juin de la LNH que le joueur de 42 ans serait de retour, mais sans prolongation de contrat.

La construction de l’effectif de Toronto à l’époque de Dubas a été critiquée pour sa nature très lourde, qui comprenait près de 50 pour cent du plafond salarial du club consacré à quatre joueurs offensifs, ce qui n’a abouti qu’à peu de succès en séries éliminatoires.

Tavares (11 millions de dollars AAV) et Marner (10,9 millions de dollars AAV) ont encore deux ans sur leur contrat. Nylander, comme Matthews, se dirige vers la dernière année de son contrat actuel, qui porte un AAV de près de 7 millions de dollars.

Matthews, qui a remporté le trophée Calder en tant que recrue de l’année dans la LNH en 2016-2017 et a ajouté le prix Ted Lindsay à son palmarès en 2021-2022 en tant que joueur le plus remarquable de la ligue selon ses pairs, compte 299 buts et 542 points en 481. matchs de saison régulière en carrière.