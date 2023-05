Les Maple Leafs évitent l’élimination avec une victoire dans le match 4 contre les Panthers

Les Maple Leafs n’ont pas encore terminé.

Mitch Marner a inscrit un but et une aide alors que Toronto a battu les Panthers de la Floride 2-1 dans un quatrième match incontournable pour réduire l’écart à 3-1 dans la série de deuxième tour des équipes mercredi.

William Nylander a également marqué pour les Leafs en visite. Le gardien de but recrue Joseph Woll a effectué 24 arrêts lors de son premier départ en séries éliminatoires alors qu’Ilya Samsonov était absent en raison d’une blessure. Marner et Nylander ont tous deux réussi des sécheresses de buts de sept matchs.

Sam Reinhart a répliqué pour les Panthers, qui ont obtenu 23 arrêts de Sergei Bobrovsky.

Cherchant à devenir la cinquième équipe de l’histoire de la LNH à sortir d’un trou de 3-0, Toronto obtient au moins un sursis de 48 heures et accueillera le cinquième match du meilleur des sept matchs vendredi à la Scotiabank Arena.

Le match 6, si nécessaire, serait de retour dimanche dans le sud de la Floride.

REGARDER | Marner marque un but décisif pour aider les Maple Leafs à forcer le match 5 :

Marner remporte le vainqueur alors que les Leafs prolongent la série avec les Panthers à un 5e match Le but de Mitch Marner en troisième période a été suffisant pour donner à Toronto une victoire de 2-1 dans le quatrième match contre la Floride, forçant un cinquième match à Toronto vendredi.

Les Leafs ont réussi un gros break à 3:28 de la deuxième période lors de leur premier avantage numérique.

L’ailier torontois Michael Bunting a tenté de mettre la rondelle derrière le filet de la Floride, mais l’arbitre est tombé dans le coin et s’est tourné vers Nylander, qui a lancé la rondelle sur le poteau, sur Bobrovsky et pour son premier but de la série et le troisième de la séries éliminatoires pour une avance de 1-0.

Le gardien des Panthers a fait un gros arrêt sur Bunting sur un autre avantage numérique de Toronto plus tard dans la période. David Kampf a ensuite été stoppé deux fois dans le serré.

Woll, qui a reçu l’appel après la blessure de Samsonov lors du troisième match, a tenu le fort à l’autre bout avant que Kampf ne soit écrasé par Radko Gudas de Floride après le coup de sifflet d’un penalty retardé de Toronto. L’attaquant des Leafs est allé au vestiaire, mais est revenu pour la troisième période.

John Tavares a eu une formidable opportunité de porter le score à 2-0 en fin de deuxième, mais Bobrovsky était là pour contrer le capitaine de Toronto, tout comme il l’a fait lors du deuxième match.

Woll a fait un bel arrêt sur une pointe de Josh Mahura cinq minutes après le début de la troisième avant que Marner, un paratonnerre pour les critiques après un match 3 oubliable, ne porte le score à 2-0 à 10:03 de la troisième lorsque son tir de loin à travers une foule dupe Bobrovsky pour son troisième.

Les fans applaudissent lors du match 4 au hayon des Maple Leafs à l’extérieur de la Scotiabank Arena à Toronto. (Nav Rahi/CBC)

Reinhart, qui a marqué en prolongation du match 3, a porté le score à 2-1 avec 7:47 à faire sur un avantage numérique de la Floride qui vient de franchir la ligne de but lors d’une course pour son sixième.

Mais les visiteurs ont tenu bon tard pour forcer le retour de la série à Toronto.

L’outsider Panthers – 19 points derrière les Leafs au classement de la saison régulière et tête de série n ° 8 de la Conférence de l’Est après avoir décroché la deuxième place de joker – a remporté les trois premiers matchs, dont deux à Toronto par 4-2 et 3- 2 marges avant de remporter la victoire 3-2 en prolongation dimanche au FLA Live Arena.

Le quatuor d’attaquants vedettes des Leafs composé d’Auston Matthews, Nylander, Tavares et Marner a combiné pour zéro but lors des trois premiers matchs de la série.

Avec la victoire de mercredi, Toronto a retardé le début d’un été de questions inévitables sur l’entraînement, la gestion et la construction de la liste qui auraient été accompagnées d’une deuxième ronde désastreuse dans la foulée du meilleur moment des séries éliminatoires de l’organisation en près de deux décennies.

Toronto a finalement percé en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2004 – dont six défaites consécutives en série pour Matthews, Marner, Nylander et Morgan Rielly – lorsque le club a dépassé le Lightning de Tampa Bay au premier tour.

Tous ces bons sentiments, y compris les célébrations de rue sauvages dans la ville folle de hockey, se sont fanés sur la vigne en moins de deux semaines avec trois défaites qui comprenaient une performance lamentable de certains des meilleurs joueurs de l’équipe lors du match 3.

Maintenant, les Leafs ont un peu de vie.

Les Panthers, quant à eux, ont vu leur séquence de victoires consécutives en séries éliminatoires record de franchise se terminer à six matchs, mais auront trois autres chances de faire tomber Toronto après avoir accompli le même exploit contre les Bruins de Boston, vainqueurs du trophée des présidents, en sept matchs après avoir traîné. cette série 3-1.