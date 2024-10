Les Maple Leafs en déplacent cinq vers la réserve des blessés avant la date limite

Recevez les dernières nouvelles de Lance Hornby directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photo de Paul Sancya / Photo AP

Contenu de l’article Avec le déplacement de cinq joueurs vers la réserve blessée, deux rétrogradations et deux contrats signés, les Maple Leafs 2024-25 ont réussi à plafonner le statut de conformité 90 minutes avant la date limite de la LNH lundi soir.

Publicité 2 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

CE CONTENU EST RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX ABONNÉS Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Toronto Sun ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Profitez des informations et des analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Des énigmes quotidiennes, dont les mots croisés du New York Times. ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Toronto Sun ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Profitez des informations et des analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Des énigmes quotidiennes, dont les mots croisés du New York Times. INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation dans les commentaires.

Profitez d’articles supplémentaires par mois.

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés. CET ARTICLE EST GRATUIT À LIRE, INSCRIVEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER. Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte

Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation dans les commentaires

Profitez d’articles supplémentaires par mois

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés Vous n’avez pas de compte ? Créer un compte ou Connectez-vous sans mot de passe Nouveau une nouvelle façon de se connecter

Contenu de l’article Le club a annoncé que trois d’entre eux participeraient à une IR à long terme : l’attaquant Calle Jarnkrok, le défenseur Jani Hakanpaa et le compagnon défenseur Dakota Mermis. Connor Dewar, qui se remet d’une opération à l’épaule, et la recrue Fraser MInten, qui a subi une entorse à la cheville au camp des recrues, sont sur la liste IR la plus courte. Ces décisions apportent un soulagement temporaire au directeur général Brad Treliving et à l’entraîneur Craig Berube, qui souhaitaient examiner certains joueurs plus longtemps lors du match d’ouverture de la saison mercredi à Montréal. L’attaquant Easton Cowan, le choix de première ronde de l’équipe en 2023, était « toujours là » selon Berube lundi matin, mais a ensuite été renvoyé aux Knights de London de la OHL. Philippe Myers, auparavant discret, a rejoint l’équipe en tant que défenseur de réserve.

Publicité 3 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Il n’y avait aucun signe de l’ailier du top six Jarnkrok, qui a raté le temps en raison d’une blessure au bas du corps pendant le camp, mais a indiqué qu’il était en voie de guérison la semaine dernière. Hakanpaa devait passer en IR après ne pas avoir participé à un match hors-concours alors qu’il subit une opération mineure du genou au printemps. Mermis s’est cassé la mâchoire pendant le camp. Hakanpaa s’est entraîné, mais il est à noter qu’un Timothy Liljegren en bonne santé est avec lui et Myers à l’extérieur des six défenseurs de départ. Le gardien de but Matt Murray et le défenseur Marshall Rifai ont obtenu des dérogations lundi après-midi, tous deux se dirigeant vers les Marlies de la AHL. L’ailier Bobby McMann, qui n’était pas un participant à part entière, était un attaquant supplémentaire au camp. L’arrivée de Max Pacioretty et Steven Lorentz ainsi que le camp de cinq buts de Nick Robertson expliquent en partie pourquoi McMann pourrait participer au premier match mercredi à Montréal.

Votre soleil de midi Votre regard à midi sur ce qui se passe à Toronto et au-delà. En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc. Merci de votre inscription ! Un e-mail de bienvenue est en route. Si vous ne le voyez pas, veuillez vérifier votre dossier indésirable. Le prochain numéro de Your Midday Sun sera bientôt dans votre boîte de réception. Nous avons rencontré un problème lors de votre inscription. Veuillez réessayer

Contenu de l’article

Publicité 4 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo C’est une surprise étant donné que McMann était excité après avoir raté les séries éliminatoires l’an dernier en raison d’une blessure et qu’il était considéré comme la combinaison d’ailier meurtrier et de buteur que Bérubé apprécie. « Il y en a plus, Bobby le sait, je le sais », a déclaré Berube avant que la liste finale ne soit confirmée. « Il était parfois hésitant (pendant le camp). Il doit être un attaquant puissant. Mais cela ne m’inquiète pas trop. Certains drames sur la décision finale ont été supprimés avant que les Leafs n’atteignent la glace, lorsque Pacioretty et Lorentz ont signé des contrats rentables d’un an à la fin de leurs PTO. Pacioretty, 35 ans, déterminé à prouver qu’il a toujours les jambes et le contact après une période laborieuse pour surmonter des problèmes liés à une déchirure du tendon d’Achille, a récolté cinq points de pré-saison pour égaler Robertson et Tavares en tête de l’équipe. Il a signé pour 873 770 $ US, dont 626 230 $ en bonus de parties jouées.

Publicité 5 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Ce fut un soulagement après que Pacioretty ait passé un long été à s’entraîner et il peut maintenant se réjouir de son premier match dans la ville où il était autrefois capitaine des Canadiens. « Cela signifie beaucoup », a déclaré Pacioretty. « Vous arrivez, vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre concernant le groupe, votre intégration et les papillons quant à savoir si cela fonctionnera. Je suis juste vraiment excité. « À ce stade de ma carrière, le plus important est de gagner et je pense que tout ce groupe a une chance. Il y a beaucoup de joueurs de haut niveau et vous ne voulez pas être juste là, vous voulez contribuer dans certains domaines de mon passé et dans de nouveaux rôles. Lorentz, l’un des trois joueurs recrutés par les Panthers de la Floride, champions de la Coupe Stanley, a une énorme base de fans des Leafs chez lui à Waterloo. « Cela a commencé avant le camp, en passant par les installations (d’entraînement), » a déclaré Lorentz à propos de son intérêt précoce pour devenir un Leaf. « Signer officiellement et aller de l’avant avec un groupe comme celui-ci est super spécial. Je suis prêt à l’apporter mercredi.

Publicité 6 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « Il y avait une opportunité dont tous les enfants rêveraient, surtout s’ils se trouvaient dans cette ville, à seulement une heure de route. »

Contenu de l’article Les Leafs sont dans un dilemme avec Liljegren. Ils l’ont signé pour 3 millions de dollars au cours de chacune des deux prochaines années, mais il n’a pas connu un bon départ sous Berube et c’est un contrat difficile à déplacer si l’on envisage de sortir de l’impasse à la ligne bleue. Myers est sur la photo avec 158 matchs d’expérience dans la LNH avec trois équipes, plus récemment Tampa Bay. « Ce gars a concouru dur au camp, à l’entraînement et pendant les matchs », a félicité Berube Myers. « Un grand gars (6 pieds 6 pouces, 213 livres) qui prend du corps et qui a un bon bâton. Des tirs bloqués, des tirs au but, des trucs comme ça, il nous a impressionnés. Morgan Rielly et Chris Tanev forment le premier duo défensif, Jake McCabe est revenu à l’entraînement lundi suite à un problème au haut du corps pour poursuivre son partenariat de camp avec Oliver Ekman-Larsson tandis que Simon Benoit reste avec Conor Timmins.

Publicité 7 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Recommandé par l’éditorial Les Maple Leafs de Toronto signent des accords avec Max Pacioretty et Steven Lorentz et prolongent Cade Webber Aperçu de la saison des Maple Leafs de Toronto : les anciens champions de la Coupe Stanley peuvent être d’énormes atouts Pacioretty et Robertson seront centrés par Pontus Holmberg. L’expérience de William Nylander en tant que centre doit désormais se faire selon les besoins puisqu’il reste sur l’aile droite avec John Tavares et Max Domi. Lorentz s’est bien entendu avec David Kampf et Ryan Reaves. Les Leafs ont également annoncé lundi avoir engagé le grand défenseur Cade Webber pour une prolongation de deux ans qui entrera en vigueur l’année prochaine. Il s’agit d’un accord à double sens en 2025-26 et à sens unique la saison suivante. ALIGNEMENT DE LA JOURNÉE D’OUVERTURE DES MAPLE LEAFS DE TORONTO 2024-25 JOUEUR # POS HT POIDS TIR LIEU DE NAISSANCE, DATE DE NAISSANCE Benoit, Simon 2 D 6-4 211 L Laval, QC 19/09/98

Publicité 8 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Domi, Max 11 F 5-10 209 L Winnipeg (Manitoba) 03/02/95 Ekman-Larsson, Oliver 95 D 6-2 192 L Karlskrona, Suède 17/07/91 Holmberg, Pontus 29 F 6-0 201 L Västerås, Suède 03/09/99 Kämpf, David 64 F 6-2 193 L Chomutov, Tchéquie 01/12/95 Knies, Matthew 23 F 6-3 227 L Phoenix, AZ 17/10/02 Liljegren, Timothy 37 D 6-1 201 R Kristianstad, Suède 30/04/99 Lorentz, Steven 18 F 6-4 216 L Kitchener, ON 13/04/96 Marner, Mitch 16 A 6-0 180 R Markham, ON 05/05/97 Matthews, Auston 34 F 6-3 217 L San Ramon, Californie 17/09/97 McCabe, Jake 22 D 6-1 212 L Eau Claire, WI 12/10/93 McMann, Bobby 74 F 6-2 215 L Wainwright, AB 15/06/96 Myers, Philippe 51 D 6-5 219 R Moncton, N.-B. 25/01/97 Nylander, William 88 F 6-0 202 R Calgary, AB 01/05/96 Pacioretty, Max 67 F 6-2 217 L Nouveau Canaan, CT 20/11/88

Publicité 9 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Reaves, Ryan 75 A 6-2 225 R Winnipeg, MB 20/01/87 Rielly, Morgan 44 D 6-1 225 L Vancouver, C.-B. 03/09/94 Robertson, Nicholas 89 F 5-9 178 L Pasadena, Californie 11/09/01 Stolarz, Anthony 41 G 6-6 243 L Edison, NJ 20/01/94 Tanev, Christopher 8 D 6-2,5 199 R Toronto, ON 20/12/89 Tavares, John 91 F 6-1 211 L Oakville, ON 20/09/90 Timmins, Conor 25 D 6-2.5 213 R St. Catharines, ON 18/09/98 Woll, Joseph 60 G 6-3 206 L Dardenne Prairie, MO 12/07/98 RÉSERVE DES BLESSÉS Dewar, Connor 24 F 5-10 192 L The Pas (Manitoba) 26/06/99 Minten, Fraser 39 F 6-2 195 L Vancouver, C.-B. 05/07/04 RÉSERVE POUR BLESSÉS À LONG TERME Hakanpää, Jani 28 D 6-7 225 R Kirkkonummi, Finlande 31/03/92 Järnkrok, Calle 19 F 6-0 191 R Gävle, Suède 25/09/91 Mermis, Dakota 36 D 6-0 197 L Alton, IL 05/01/94 [email protected] X : @sunhornby

Contenu de l’article