Les Maple Leafs éliminés des séries éliminatoires alors que les cousins ​​des Panthers s’assurent le vainqueur du match 5 OT

Les Maple Leafs sont absents des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Nick Cousins ​​a marqué à 15:32 de la prolongation et Sergei Bobrovsky a effectué 50 arrêts alors que les Panthers de la Floride en visite ont battu Toronto 3-2 pour remporter la série éliminatoire de deuxième tour des équipes 4-1.

Cousins ​​a enterré son deuxième but des séries éliminatoires sur la recrue des Leafs Joseph Woll dans la période supplémentaire pour envoyer son équipe à la finale de la Conférence de l’Est pour la première fois depuis 1996.

REGARDER | Cousins ​​marque en prolongation pour éliminer les Leafs :

Le gagnant du cinquième match des Cousins ​​en prolongation donne la victoire aux Panthers contre les Maple Leafs Nick Cousins ​​a marqué lors de la première prolongation pour donner à la Floride une victoire de 3-2 dans le quatrième match contre Toronto, éliminant les Maple Leafs 4-1 dans la série.

Aaron Ekblad et Carter Verhaeghe, avec un but et une passe chacun, ont fourni le reste de l’attaque aux Panthers.

La Floride – l’équipe avec le moins de points pour se qualifier pour les séries éliminatoires – a remporté les trois matchs à Toronto et s’est améliorée à 6-1 sur la route ce printemps après avoir également battu les records des Bruins de Boston. Les Panthers affronteront les Hurricanes de la Caroline au troisième tour après avoir battu les Devils du New Jersey en cinq matchs.

Morgan Rielly et Willian Nylander ont répondu pour les Leafs, qui se sont qualifiés pour les séries éliminatoires pour la première fois en près de deux décennies lorsqu’ils ont dominé le Lightning de Tampa Bay au premier tour.

Rielly pensait avoir marqué son deuxième but du match en fin de deuxième période, mais une revue vidéo a abouti à une décision de non-but.

Woll a effectué 41 arrêts lors de son premier départ en séries éliminatoires à domicile pour Toronto, qui fait face à une saison morte incertaine malgré sa percée contre Tampa, après avoir effectué 24 arrêts lors du match 4 de mercredi qui a évité le balayage.

Le directeur général des Leafs, Kyle Dubas, n’a pas de contrat au-delà du 30 juin, alors qu’il y a également eu des rumeurs sur l’avenir de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe.

Nylander et Auston Matthews ont tous deux un an restant sur leur contrat et peuvent signer des prolongations à partir du 1er juillet, tandis que la clause d’interdiction de mouvement de l’attaquant vedette Mitch Marner entre en vigueur le même jour.

L’offensive surpuissante de Toronto – y compris le soi-disant «Core Four» de Matthews, Nylander, Marner et John Tavares – n’a marqué que trois fois dans la série pour une équipe qui n’a totalisé que 14 buts au cours de ses sept derniers matchs éliminatoires, dont un dérisoire 10 contre les Panthers.

Les Leafs ont terminé les séries éliminatoires 1-5 à domicile.