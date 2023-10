Les Maple Leafs dévoilent « Pursuit of Happiness » de Kid Cudi comme nouvelle chanson de but

Les Maple Leafs de Toronto ont dévoilé « Pursuit of Happiness » de Kid Cudi comme leur nouvelle chanson de but lors de leur premier match de saison contre les Canadiens de Montréal, mercredi. Voici ce que vous devez savoir :

La chanson de but précédente des Maple Leafs, celle de Hall & Oates « Tu fais mes rêves » a été utilisé au cours des cinq dernières saisons.

Le nouveau morceau servira de chanson standard pour les buts de Toronto en saison régulière. Selon rapports, il y aura différentes chansons de but cette saison pour les matchs contre les adversaires des Original Six, les matchs « Next Generation » et les matchs des « Throwback Thursdays ».

Certains fans et joueurs ont réclamé ce changement à plusieurs reprises.

Passé

Quelle est la chose qui fait parler les fans des Maple Leafs en ce moment ?

Interrogez-les sur la chanson du but de l’équipe.

Depuis maintenant cinq saisons, « You Make My Dreams » fait l’objet de vifs débats. Est-ce que la chanson n’est pas assez agressive pour une chanson de célébration d’un objectif ? Qu’elle n’a pratiquement aucun lien avec la ville elle-même, l’une des plus grandes villes musicales du monde ?

Ou est-ce simplement qu’au cours des cinq dernières saisons régulières, les Leafs ont marqué 655 buts à domicile, soit plus que toutes les équipes de la LNH sauf trois ? Est-il simplement temps de passer à quelque chose de nouveau ?

Auston Matthews lui-même dit avant la saison dernière, « cela ne le dérangerait pas d’entendre quelque chose de différent ». Matthews a marqué plus de buts à domicile que tout autre joueur de la LNH au cours des cinq dernières saisons, sa parole pourrait donc avoir une certaine signification. — Joshua Kloke, écrivain des Maple Leafs de Toronto

Réactions à la nouvelle chanson de but de Toronto

Les Leafs ont donc enfin une nouvelle chanson de but, et il va falloir un certain temps pour s’y habituer : « Pursuit of Happiness (Nightmare) » du rappeur Kid Cudi avec MGMT.

Le titre à lui seul a du sens étant donné la quête constante des Leafs d’une coupe Stanley. Mais « Pursuit of Happiness » présente un début vibrant et atmosphérique qui prend quelques secondes à se construire, créant de nombreux visages confus autour de la Scotiabank Arena. Il ne ressort pas avec un riff d’ouverture emblématique comme « You Make My Dreams » de Hall & Oates, mais il reflète davantage un public plus jeune.

Une fois que la chanson a décollé, elle a rempli l’arène d’une manière que « You Make My Dreams » n’a pas toujours fait. C’est donc une victoire.

Kid Cudi n’a pas vraiment beaucoup de liens avec Toronto (bien que Drake fasse une apparition dans le clip officiel) et comme je l’ai déjà écrit, cela semble être une occasion facile pour les Leafs d’honorer la bonne musique de la ville en choisir un artiste local.

Quoi qu’il en soit, bravo aux Leafs pour avoir fait un changement. C’était attendu depuis longtemps.

A la deuxième écoute, les meilleurs moments de la chanson sont les parties instrumentales. Il n’y aura rien sur lequel les fans des Leafs pourront chanter, mais il y aura quelque chose vers lequel ils pourront bouger sauvagement. C’est peut-être plus important ? — Kloké

Bonne chanson! Mais est-ce que ça fait bouger les gens ? Je ne suis pas si sûr. Ce n’est pas vraiment le genre de jam que les fans peuvent chanter à l’unisson après un but. C’est plus vibrant qu’électrisant. Pas mal. Pas génial. Mieux que l’alternative ! — Jonas Siegel, écrivain des Maple Leafs de Toronto

