Les Maple Leafs de Toronto visitent les Panthers de la Floride

Après avoir finalement remporté une série éliminatoire de premier tour de la LNH pour la première fois en près de 20 ans, les Maple Leafs de Toronto ont semblé mal à l’aise au deuxième tour.

Les Leafs ont abandonné les matchs 1 et 2 à domicile contre les Panthers de la Floride plus tôt cette semaine, et suivent maintenant la meilleure des sept séries 2-0.

Le match de ce soir se jouera à Sunrise, en Floride, tout comme le match 4 de mercredi. Les Leafs devront gagner au moins un de ces matchs pour forcer un retour du match 5 à Toronto.

Suivez en ligne ici sur CTV News Toronto pour des mises à jour en direct du match de ce soir.



21h30

Les Panthers marquent en prolongation pour battre les Maple Leafs 3-2. La Floride prend une avance de 3-0 dans la série.



21h25

La première période de prolongation du match 3 est en cours.



21h09

Les Leafs et les Panthers restent bloqués à deux buts chacun après la troisième période. Le match 3 va en prolongation.



20h32

La troisième et dernière période du match 3 est en cours, avec un score à égalité 2-2.

Et les Leafs seront privés de leur gardien partant pour le reste du match, a confirmé l’équipe.

Maple Leafs G Ilya Samsonov ne reviendra pas au match de ce soir. – Leafs PR (@LeafsPR) 8 mai 2023



20h15

Les Leafs et les Panthers sont à égalité à 2 buts chacun après la deuxième période.



20h

Carter Verhaeghe marque pour les Panthers pour égaliser le match à 2-2.



19h48

Les Leafs reprennent les devants après le but d’Erik Gustafsson au milieu de la deuxième période. Toronto mène la Floride 2-1.



19h41

L’attaquant des Panthers Anthony Duclair marque un but en avantage numérique sur Joseph Woll pour égaliser le match à 1-1 en deuxième période.



19h37

Le gardien des Leafs Ilya Samsonov quitte le match moins d’une minute après le début de la deuxième période en raison d’une blessure après avoir été renversé par inadvertance par Luke Schenn. Il a été remplacé par Joseph Woll.



19h35

La deuxième période est en cours.



19h15

Les Leafs prennent les devants 1-0 au premier entracte grâce au but de Sam Lafferty en début de première période.



18h45

Moins de trois minutes après le début de la première période, Sam Lafferty marque sur un tir sur réception pour donner aux Leafs une avance de 1-0.

Composition du match 3 des Leafs

Lors de leur série de premier tour contre le Lightning de Tampa Bay, les Leafs étaient sans l’ailier Michael Bunting pour les matchs 3 et 4. Maintenant, ils seront sans la recrue hors pair qui l’a remplacé.

Matthew Knies, qui a subi une commotion cérébrale lors du match 2, a été exclu pour les matchs 3 et 4 et il est peu probable qu’il revienne du tout pendant la série, selon l’entraîneur-chef des Leafs Sheldon Keefe.

Le joueur de 20 ans a été coché sur la bande en première période par Sam Bennett de la Floride, qui a ensuite attrapé l’ailier des Leafs par la tête et le cou et l’a projeté en arrière sur la glace derrière le but des Panthers.

Knies n’est pas revenu au jeu après le premier entracte. Bennett n’a pas été pénalisé sur le jeu.

Avec Knies hors de la formation, Keefe est susceptible d’insérer Zach Aston-Reese ou Wayne Simmonds dans la quatrième ligne, poussant Alexander Kerfoot à la troisième ligne aux côtés de Ryan O’Reilly et Noel Acciari.

Les équipes spéciales des Leafs travaillent PP1

Rielly, Matthews, Marner, O’Reilly, Tavares PP2

Gustafsson, Kerfoot, Jarnkrok, Nylander, Bunting @TSN_Edge – Marquez les maîtres (@markhmasters) 6 mai 2023

Guerriers de la route

Bien que les Leafs aient gaspillé leur avantage à domicile en perdant les matchs 1 et 2, ils n’ont pas eu de difficulté à gagner en Floride jusqu’à présent cette post-saison.

Les Leafs ont remporté leurs trois matchs sur la route à Tampa au premier tour – bien que chacun soit allé en prolongation.

Les Leafs espèrent plus de magie sur la route ce soir, et ils auront de l’aide de leurs partisans locaux.

La Floride abrite de nombreux snowbirds, qui se sont présentés en grand nombre pour soutenir les équipes canadiennes en visite pendant la saison régulière.

De nombreux partisans des Leafs à Toronto ont également décidé de se rendre en Floride pour le match de ce soir ainsi que pour le quatrième match, en partie parce que les billets sont beaucoup plus abordables sur la route.

Les Panthers ont initialement limité l’accès aux billets aux seuls résidents américains – une décision qui a irrité de nombreux partisans inconditionnels des Leafs, mais qui n’a peut-être pas fait grand-chose pour les empêcher de se présenter.

Météo, heure de début

Les fans de Toronto qui prévoient regarder le match lors de la fête d’avant-match au Maple Leaf Square à l’extérieur de la Scotiabank Arena peuvent s’attendre à des conditions nuageuses mais chaudes pour le reste de la soirée.

Toronto a connu de la pluie pendant une grande partie de la journée, mais le temps humide ne devrait pas se poursuivre. Les prévisions annoncent un ciel nuageux et des températures autour de 11 ° C jusque tard dans la soirée.

La rondelle devrait tomber juste après 18h30 depuis la FLA Live Arena à Sunrise, en Floride.



Avec des fichiers de la Presse canadienne.