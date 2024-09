Les Maple Leafs de Toronto signent un contrat d’un an de 875 000 $ avec le RFA Nick Robertson

Les Maple Leafs de Toronto ont signé un contrat d’un an d’une valeur de 875 000 $ avec l’agent libre restreint Nick Robertson.

Cette décision met fin à une impasse entre les deux parties qui dure depuis que Robertson a demandé à être échangé à l’équipe le 30 juin. L’ailier de 22 ans sera à nouveau programmé pour une agence libre restreinte l’été prochain.

Robertson a inscrit 14 buts et 27 points en 56 matchs avec les Maple Leafs la saison dernière, mais il a exprimé sa frustration lorsque l’équipe a profité de son admissibilité au ballottage pour effectuer d’autres changements dans l’effectif. Robertson a participé à six des sept matchs éliminatoires de l’équipe ce printemps, n’ayant pas réussi à enregistrer un seul point contre les Bruins de Boston.

Darren Dreger, un initié de TSN Hockey, rapporte que le directeur général des Maple Leafs, Brad Treliving, a exploré le marché tout en restant en contact avec Robertson pendant l’intersaison. Il note qu’il y a une opportunité pour un rôle plus important à l’aile gauche pour Robertson, qui obtiendra un nouveau départ sous la direction du nouvel entraîneur des Leafs, Craig Berube.

Treliving a déclaré publiquement plus tôt cet été qu’il ne cherchait pas à transférer Robertson, malgré sa demande d’échange.

« Je sais que Nick a suscité une certaine frustration, mais nous le considérons comme un excellent joueur », a déclaré Treliving. « Nick a une grande opportunité ici. Nous avons besoin qu’il soit un bon joueur pour nous.

« Je ne vais pas me lancer dans des spéculations ou des échanges publics. Nous allons en rester là et continuer d’avancer. »

Sélectionné 53e au total lors du repêchage de 2019, le natif de Pasadena, en Californie, a participé à 87 matchs pour les Maple Leafs sur quatre saisons, marquant 17 buts et 34 points.

Pacioretty et Hakanpaa seront les prochains ?

Avec Robertson signé et les Leafs n’étant plus vulnérables à une offre, Dreger rapporte qu’il s’attend à ce que les vétérans Max Pacioretty et Jani Hakanpaa soient les prochains sur la liste des ajouts des Maple Leafs.

Selon certaines rumeurs, les Maple Leafs seraient intéressés par Pacioretty, âgé de 35 ans, qui n’a toujours pas signé de contrat en tant qu’agent libre sans restriction, tandis que l’équipe aurait conclu une entente avec Hakanpaa le 1er juillet, mais celle-ci n’a jamais été officialisée.

Pacioretty a disputé 47 matchs avec les Capitals de Washington la saison dernière, inscrivant quatre buts et 23 points. Il a ajouté une passe décisive lors de quatre matchs éliminatoires avant que les Capitals ne soient balayés au premier tour par les Rangers de New York.

L’ailier de 6 pieds 2 pouces a effectué son retour à l’action dans la LNH en janvier après s’être déchiré le tendon d’Achille droit pour la deuxième fois en janvier 2023 alors qu’il était membre des Hurricanes de la Caroline. Il vient de signer un contrat d’un an de 2 millions de dollars avec les Capitals l’été dernier.

Sélectionné 22e au total par les Canadiens de Montréal en 2007, Pacioretty a marqué 330 buts et récolté 668 points en 902 matchs en carrière, répartis entre les Canadiens, les Golden Knights de Vegas, les Hurricanes et les Capitals.

Dreger a rapporté le 1er juillet que Hakanpaa et les Leafs s’étaient entendus sur un contrat de deux ans d’une valeur de 3 millions de dollars. Mais quelques jours plus tard, Steve Simmons de Postmedia a rapporté que de sérieuses inquiétudes avaient émergé au sujet de la blessure au genou de Hakanpaa qui remontait à la fin de la saison dernière alors qu’il jouait avec les Stars de Dallas.

Hakanpaa, 32 ans, avait inscrit deux buts et récolté 10 passes en 64 matchs avec les Stars la saison dernière avant sa blessure, avec une moyenne de 18:38 de temps de jeu. Le directeur général des Stars, Jim Nill, a confirmé après la saison que Hakanpaa avait subi une arthroscopie au genou, mais qu’il ne devrait pas avoir besoin d’autres interventions chirurgicales.

Sélectionné au quatrième tour du repêchage de 2010 par les Blues de St. Louis, le défenseur finlandais n’a fait ses débuts dans la LNH qu’en 2019-20 avec les Ducks d’Anaheim. Il a inscrit 15 buts et 45 points en 288 matchs en carrière avec les Ducks, les Hurricanes de la Caroline et les Stars.