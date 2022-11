Les Maple Leafs de Toronto se rassemblent pour une victoire de 3-2 sur les Canucks en difficulté

Jordie Benn a marqué le but vainqueur à ses débuts avec les Maple Leafs alors que Toronto est revenu d’un déficit précoce de 2-0 pour vaincre les Canucks de Vancouver 3-2 samedi.

Auston Matthews et Pierre Engvall ont marqué les autres buts de Toronto (8-5-3).

Erik Kallgren a effectué 28 arrêts à son deuxième départ en autant de soirées après que les Leafs aient perdu 4-2 à domicile contre les Penguins de Pittsburgh vendredi.

Bo Horvat et JT Miller ont répliqué pour Vancouver (4-8-3). Spencer Martin a arrêté 32 tirs pour les Canucks en difficulté, qui ont perdu leur sixième avance de plusieurs buts de la saison.

En baisse par cette marge après une première période où ils n’ont pas pu sortir de la deuxième vitesse, les Leafs ont réduit de moitié l’avance des visiteurs lorsque Matthews a déchiré son septième de la campagne à l’étage sur un avantage numérique 1:46 après la reprise.

Engvall a ensuite ajouté son deuxième sur une bousculade pour égaliser 2-2 à 6:27 alors que Toronto maintenait la pression avant que Benn, qui s’est blessé à l’aine en pré-saison et soit entré dans l’alignement de TJ Brodie malade, pincé de sa défensive position pour marquer contre son ancienne équipe à 10:01.

Brock Boeser a frappé le poteau pour Vancouver lors d’un avantage numérique au début du troisième, et Kallgren a décroché un tir d’Andrei Kuzmenko plus tard dans la période sur un revirement, mais les Canucks n’ont pas pu trouver un troisième but pour forcer la prolongation.

Vancouver a ouvert le pointage à 3:41 de la première période lorsque Horvat a fait basculer son 13e contre Kallgren, qui a disputé sa huitième apparition en 2022-23 avec Matt Murray (aine/abducteur) et Ilya Samsonov (genou) mis à l’écart. L’entraîneur-chef des Leafs, Sheldon Keefe, a déclaré avant le match que Murray visait mardi à Pittsburgh pour son retour.

Miller a ensuite donné une avance de 2-0 aux visiteurs en supériorité numérique à 12:11 lorsqu’il a tiré son huitième après un écran de Kallgren avant que Toronto ne réponde avec une rafale de 10 minutes en seconde pour prendre les devants.

SALUT SALMANT

Le grand Borje Salming des Leafs a été honoré pour une deuxième soirée consécutive dans la foulée de la cérémonie émouvante d’avant-match de vendredi avant le match du Temple de la renommée de la LNH.

Diagnostiqué avec la SLA – également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig – en août, l’homme de 71 ans a reçu un autre accueil bruyant avec sa famille à ses côtés alors qu’une vidéo relatant sa carrière était diffusée sur le tableau de bord.

Les Leafs ont lancé leurs six joueurs suédois dans le cadre de l’hommage, avec l’ailier des Leafs William Nylander et le défenseur des Canucks Oliver Ekman-Larsson prenant part à la mise au jeu cérémonielle.

BRUCE SUR BORJE

L’entraîneur-chef des Canucks, Bruce Boudreau, a disputé sept saisons avec les Leafs lorsque Salming était à son meilleur.

« Il pouvait jouer 28 minutes par soir ou 30 minutes par soir », a déclaré Boudreau après l’entraînement de samedi matin. « Et la nuit suivante, faites la même chose. Il était dans une (forme) incroyable.

Boudreau s’est rappelé la nuit où il a réussi son seul tour du chapeau dans la LNH en décembre 1977. Salming a aidé sur les trois buts et en a préparé deux autres dans le cadre d’une soirée de cinq points.

« Joueur incroyable », a ajouté Boudreau à propos de son ancien colocataire. “Il est difficile de décrire dans le monde d’aujourd’hui à quoi il ressemblerait. Ou pour le comparer à quelqu’un d’aujourd’hui.

SUIVANT

Leafs : Rendez visite aux Penguins de Pittsburgh mardi.

Canucks : Rendez visite aux Bruins de Boston dimanche.

Joshua Clipperton, La Presse Canadienne

