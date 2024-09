Les Maple Leafs de Toronto renouvellent le contrat d’un an de Nick Robertson

INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES

Maintenant que l’avenir immédiat de l’ailier des Maple Leafs est scellé par un contrat d’un an, il aura la chance de livrer la marchandise.

Après avoir demandé un échange plus tôt durant l’intersaison, Robertson, qui aura 23 ans mercredi, arrivera au camp d’entraînement la semaine prochaine après avoir signé mardi matin. Les Leafs ont annoncé que la valeur du contrat est de 875 000 $ US.

Il n’y a aucun doute sur les opportunités qui s’offriront à Robertson une fois que les Leafs seront sur la glace le 19 septembre au Ford Performance Centre.

Les Leafs ont des trous sur le côté gauche — cela n’enlève rien à Matthew Knies et Bobby McMann — et sous la direction du nouvel entraîneur Craig Berube, Robertson aura une chance qu’il aurait pu espérer obtenir ailleurs. Il a le potentiel de fournir plus d’attaque que, disons, Pontus Holmberg ou Connor Dewar sur l’aile gauche.